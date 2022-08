El adolescente que consoló a su hermano y le pidió perdón por no ganarle al cáncer

Ian y su hermano menor Peter protagonizan una imagen que se volvió viral y conmovió a personas de todo el mundo. Ian es un adolescente de 15 años que recibió la noticia de que su cáncer no se puede curar.

En 2019, se le había diagnosticado osteosarcoma, pero tras una cirugía y meses de quimioterapia, lo habían declarado libre de cáncer. Sin embargo, en noviembre de 2021 su enfermedad volvió y se extendió a lo largo de su cuerpo. En agosto de 2022 Ian y su familia se enteraron de que ya no era curable, según contó Benjamin Elliott en Prayers for you: un grupo de Facebook donde se narran historias conmovedoras con el objetivo de que la comunidad rece por las personas que las protagonizan.

"Por favor tómense un momento y recen una oración por este hombrecito", escribió Elliot.

Cuando se enteró de que el cáncer acabaría con su vida, Ian se puso a llorar. Pero no lloraba porque tuviera miedo a morir, "él estaba bien con eso". "Ian lloró porque, en sus propias palabras "Solo quiero hacer una buena acción en el mundo antes de abandonarlos a todos"", cuenta la publicación.

El adolescente fue quien tomó la decisión de contarle a sus amigos y a su hermano pequeño que el cáncer inevitablemente lo mataría. No solo les comunicó la información, sino que además los consoló. En la foto que se hizo viral, el hermano de Ian, Peter, llora después de enterarse de la noticia. Ian lo abraza y lo besa en la frente. El adolescente le pidió perdón a su hermano por no poder ganarle al cáncer.

Si bien Ian dice que está triste, admite también "que está bien con morir, porque mientras "morir" es un término técnico, él se niega a quedarse sentado muriéndose y en cambio elige mantenerse ocupado viviendo hasta que su muerte se vuelva realidad".