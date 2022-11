El BCU tiene indicios de que Sara Goldring vació sus cuentas durante la intervención

Dos gerentes vinculados a los servicios jurídicos del Banco Central del Uruguay declararon este martes en calidad de testigos ante la Fiscalía de Enrique Rodríguez en el caso de la corredoras de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios y United Brokers.

Las empresas presididas y dirigidas por Sara Goldring de Cukier arrojaron pérdidas del orden de los US$ 100 millones, tras lo cual ella fue denunciada por apropiación indebida y estafa.

En la audiencia penal, que además contó con la presencia de 16 abogados que defienden a varias decenas de clientes afectados, los abogados del BCU dieron cuenta de varias de las presuntas ilegalidades en la que los directivos de las empresas incurrieron de acuerdo a la denuncia que el propio banco había hecho a principios de agosto (ver abajo), cuando decretó el desplazamiento de las autoridades.

"Después de que la investigación del BCU y la Bolsa de Valores terminó quedó absolutamente confirmado que las presunciones que teníamos están acabadamente probadas. El banco no tuvo ningún tipo de dicotomía en eso, fue contundente", dijo a El Observador el abogado Nicolás Ghizzo, que defiende los intereses de más de 40 clientes de CVM.

En este sentido dijo que se probó que la información que le daba a los clientes "no era veraz", que había un fondo en el que se imputaban las pérdidas y que se dejaban fuera de las comunicaciones que se le daban a los clientes "para eventualmente mantener la cartera y que estos siguieran confiando en la empresa" y "que utilizaba los fondos de los clientes para llevar adelante las operaciones puts".

Ghizzo detalló que el fiscal Rodríguez espera por la declaración de Goldring y de informes técnicos del BCU para determinar su imputación. "Creemos que es momento de avanzar", subrayó el abogado.

La denuncia del BCU

En la denuncia que presentó en Fiscalía el 5 de agosto, el Banco Central estableció que CVM "no reflejó en los estados de cuenta de los clientes las pérdidas" y, por lo tanto, "la realidad económica de cada cliente implica que al 31 de mayo de 2022 en los estados de cuenta que proveía la empresa, los clientes que integraban la cartera administrada con perfil agresivo mostraban un saldo de aproximadamente US$ 59 millones cuando, en realidad, los bancos custodios tenían aproximadamente US$ 18 millones".

Ghizzo dijo que Goldring hizo un "ocultamiento doloso y a conciencia" de esta información, al tiempo que señaló que "no se pudo confirmar las justificaciones" que la titular de CVM y UB presentó argumentando imposibilidades del software.

Durante el período de la intervención además se constató que CVM no registró contablemente operaciones realizadas por cuenta de los clientes con mandato de libre administración y perfil agresivo con posterioridad al 30 de abril de 2022 en las cuentas individuales de cada uno. Consecuentemente, "los estados de cuenta posteriores a dicha fecha no reflejaban la verdadera situación de los clientes", según señaló la denuncia del BCU.

Asimismo detalló que la dirección de CVM optó por asignar las pérdidas globalmente a una cuenta denominada "Partidas Pendientes de Imputación (PPI)". En este sentido, el BCU concluyó que "las pérdidas no quedaron asignadas a clientes individualizados como habría correspondido reflejando en su caso posiciones negativas". De esta forma, Goldring había decidido colectivizar las pérdidas de sus clientes (al igual que lo había hecho con las ganancias), aún cuando su empresa gestionara carteras individuales y no se tratara de un fondo de inversión, detalló Ghizzo.

CVM y UB operaban con algunos clientes que le habían otorgado mandato de libre administración para operaciones de venta de opciones puts. Estas operaciones son de alto riesgo. Si bien reportan importantes beneficios también suponen un alto riesgo de pérdida del capital si el valor de las acciones subyacentes bajan más allá del precio de venta previamente pactado.

Para asegurar su cumplimiento, la entidad financiera interviniente exige al vendedor mantener una garantía en fondos o valores. El BCU constató que CVM y UB no exigían a aquellos clientes que realizaban operaciones de venta de puts la constitución de la garantía requerida por los bancos custodios para poder realizar este tipo de operaciones.

Al ejecutarse las puts varios clientes quedaron con posiciones negativas porque los fondos o valores que tenían en su cuenta eran insuficientes para pagar a la contraparte la contraprestación correspondiente y, a efecto de cubrir dichas posiciones, CVM "afectó valores de otros clientes que se encontraban en la misma cuenta ómnibus".

A pesar de estar intervenidos, las autoridades de CVM y UB pretendieron continuar operando de esta forma. "Existen indicios ciertos que demuestran que los Directivos de CVM y UB utilizaron los valores de otros clientes para cubrir garantías o cubrir pérdidas", señaló el BCU en su denuncia, detallando que esa conducta está prohibida por ley y constituye una "infracción grave".

Según el BCU, el uso de fondos propios por parte de Goldring (algo que habría hecho en más de una ocasión) para realizar un "salvataje de las inversiones" constituyó un ocultamientos a los clientes de su verdadera posición puesto que les impidió que "conocieran las pérdidas que estaban sufriendo por sus inversiones pudieran eventualmente tomar decisiones oportunas y debidamente informadas al respecto".

El BCU entiende que esta operativa "podría haber sido orquestada como un mecanismo para desestimular el retiro de fondos por parte de los clientes y, en algunos casos, fomentar la colocación de fondos basados en rendimientos que no se acompasaban a la realidad".

El banco entiende que los directivos de las empresas "realizaron un uso arbitrario" del mando de libre administración "en tanto no siempre actuaron conforme a la finalidad de obtener el mejor beneficio para los clientes y por tanto incumplieron la legislación y la normativa vigente en la materia".

Finalmente la denuncia señala que el 11 de agosto fue recibida una nota envida por la Bolsa de Valores de Montevideo, en su carácter de interventora, adjuntando declaraciones de empleados de UB de la cual surgen indicios de un posible vaciamiento de cuentas relacionadas con Goldring y sus familiares directos durante el periodo de intervención de las empresas.