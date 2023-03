El BRICS, de alianza económica a foro político y financiero global

La sigla BRICS denomina a un grupo de países que fundaron una asociación de economías emergentes que aparecían en su momento como las de más rápido crecimiento en la economía mundial.

El acrónimo, que inicialmente era BRIC (Brasil, Rusia, India y China), fue acuñado por Jim O'Neill en 2001 cuando era economista jefe del banco de inversión multinacional Goldman Sachs. En ese momento, los cuatro países tenían tasas sostenidas de alto crecimiento económico y la etiqueta BRIC representaba un optimismo económico sobre el futuro de esas naciones. Los críticos de esa denominación dijeron que los países eran demasiado diversos para agruparlos de esta manera y que en realidad era solo una estrategia de marketing de Goldman Sachs.

Pero lo que pudo haber comenzado como una estratagema de marketing para alentar a los inversores se ha convertido en una plataforma para la cooperación intergubernamental similar al G7. En 2009, las cuatro naciones se reunieron para su primera cumbre en Ekaterimburgo, en la Federación rusa. En 2010, Sudáfrica fue invitada a unirse al grupo, agregando la "S" al acrónimo original para adoptar su grafía actual.

Las predicciones optimistas sobre sus performances no parecen estar cumpliéndose, pero en cambio, la alianza ofrece ahora un foro diplomático y de financiamiento para el desarrollo, por fuera de la corriente principal dominada por las grandes economías occidentales, erigiéndose como alternativa a foros políticos y financieros ya existentes en el mundo.

“El mito fundacional de las economías emergentes se ha desvanecido”, afirma Günther Maihold, subdirector del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP). En su visión, "los países BRICS están viviendo su momento geopolítico".

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están tratando de posicionarse como representantes del Sur Global, brindando "un modelo alternativo al G7", que es un "foro informal" de jefes de estado de las economías más avanzadas del mundo, fundado en 1975. Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Canadá y EE. UU. son miembros, al igual que la Unión Europea, como entidad colectiva.

En 2014, con US$ 50 mil millones de capital inicial, las naciones BRICS lanzaron el Nuevo Banco de Desarrollo como una alternativa al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Además, crearon un mecanismo de liquidez llamado Acuerdo de Reserva Contingente para apoyar a los miembros que tienen dificultades con sus pagos externos.

Estas ofertas no solo fueron atractivas para las propias naciones BRICS, sino también para muchas otras economías en desarrollo y emergentes que habían tenido experiencias dolorosas con los programas de ajuste estructural y las medidas de austeridad del FMI. Es por eso que muchos países mostraron interés por unirse o relacionarse con el BRICS.

El banco BRICS está abierto a nuevos miembros. En 2021, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y Bangladesh tomaron acciones, aunque por montos mucho menores que las respectivas inversiones originales de US$ 10 mil millones realizadas por los miembros fundadores del banco.

La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, dijo que el interés mundial en el grupo BRICS era "enorme" y en declaraciones periodísticas anunció que tenía en consideración en su escritorio 12 cartas de países interesados en ingresar al grupo.

"Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Argelia, Argentina, México y Nigeria”, son algunos de los países interesados.

"Una vez que hayamos dado forma a los criterios para los préstamos, tomaremos la decisión", dijo Pandor, y señaló que el tema se incluiría en la agenda de la próxima cumbre de agosto en Sudáfrica.

Los desarrollos económicos más recientes en los estados miembros de BRICS tienen poco que ver con las expectativas iniciales sobre los que se fundó el grupo. De los cinco miembros, solo China ha logrado un crecimiento sostenido y extenso desde entonces.

A medida que el producto interno bruto de China creció de US$ 6 billones en 2010 a casi US$ 18 billones en 2021, las economías de Brasil, Sudáfrica y Rusia se estancaron. El PIB de la India creció de US$ 1,7 billones a US$ 3,1 billones, pero fue claramente superado por el crecimiento de China.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, los países BRICS acentuaron su distanciamiento del llamado mundo occidental. Ni India, Brasil, Sudáfrica o China participan en las sanciones contra Rusia. Esto se ha vuelto cada vez más claro con los niveles históricos de comercio entre India y Rusia, o con la dependencia de Brasil de los fertilizantes rusos.

“Diplomáticamente, la guerra en Ucrania parece haber trazado una marcada línea divisoria entre Occidente y una Rusia respaldada por el Este”, escribió el politólogo Matthew Bishop de la Universidad de Sheffield para el Observatorio Económico a fines del año pasado.

En consecuencia, “a algunos políticos europeos y estadounidenses les preocupa que los BRICS se conviertan menos en un club económico de potencias emergentes que buscan influir en el crecimiento y desarrollo global, y más en un club político definido por su nacionalismo autoritario".

Maihold acuerda con esta visión y dijo que la alianza BRICS no es tanto un contraataque a Occidente sino más bien un foro para un mayor pensamiento soberano y autónomo. En un mundo bipolar, cree que Sudáfrica, India y Brasil simplemente están "compitiendo por mejores condiciones".

“China, por otro lado, está utilizando la plataforma para sus ambiciones políticas globales”, agregó Maihold, señalando las ofertas de Beijing para mediar en la guerra en Ucrania y los ejercicios militares conjuntos que realizó con Rusia en Sudáfrica.

Cree que Occidente ha notado este cambio de rumbo y está tratando de contrarrestarlo. "Están mirando muy de cerca", dijo. "En la cumbre del G7 en Alemania en 2022, se aseguraron de invitar a Sudáfrica e India para evitar la apariencia de que el G7 estaba en contra de los BRICS".

