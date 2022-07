El Canario Álvarez Martínez habló de los hinchas de Peñarol, de la selección y de sus objetivos en Sassuolo

Agustín Álvarez Martínez cumplió su primera semana de pretemporada con el Sassuolo, tras salir de Peñarol a cambio de € 12 millones para el club. El delantero, goleador de la Copa Sudamericana 2021 con 10 goles, dijo que los entrenamientos en su nuevo equipo son muy duros y que se está adaptando.

Entrevistado por el canal oficial del club, el delantero contó detalles de su carrera y habló sobre sus objetivos en Italia.

"Llegué aquí y estoy muy contento, es algo tremendo esta institución. Cuando mis representantes me comunicaron que Sassuolo me quería y me motivé", expresó el Canario.

Manifestó que fue bien recibido por los técnicos y sus compañeros y habló sobre los hinchas: "Allá en Uruguay es complicado, Peñarol tiene muchos hinchas y muy fanáticos que me demostraron su cariño; ahora debo adaptarme a lo nuevo, a la gente de acá y creo que me va a ir bien".

@SassuoloUS

Martínez se está adaptando al Sassuolo

Álvarez Martínez indicó que "el entrenador (Alessio Dionisi ) tiene una buena forma de trabajar, son intensos los entrenamientos y es clara la idea de juego".

Su objetivo en el club es "poder jugar, sumar minutos, adaptarme al juego, al país y al equipo".

Contó que le dicen Canario porque nació en San Bautista, Canelones, y que aún no sabe italiano: "Tengo que aprenderlo, pero de a poco voy a ir aprendiendo".

Recordó que el debut en el primer equipo de Peñarol fue un momento especial: "Fue en un partido complicado pero de ahí para adelante fue todo bueno. Contra Plaza Colonia hice mi primer gol, se fue dando todo junto y rápido".

También le consultaron sobre el estreno en la selección uruguaya en 2021: "Ese año me convocó a la selección el Maestro Tabárez, primero no lo podía creer. Llegó el día de ir por primera vez, encontrarme con los jugadores que eran ídolos, me dio la posibilidad de jugar contra Bolivia y por suerte lo hice con gol. Una locura para mi, inolvidable", señaló.