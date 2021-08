El candidato de consenso que las cámaras empresariales llevan para elecciones del BPS

Las cámaras empresariales designaron a Marcelo Ríos como candidato para las elecciones de representantes sociales para integral el directorio del Banco de Previsión Social (BPS). Ríos encabezará la lista 22 de cara a los comicios del 28 de noviembre.

Según un comunicado del sector, se apuesta a "una figura joven" que "articule ante los desafíos de la nueva normalidad que deberá enfrentar la seguridad social del país" y que oficie de "nexo entre el sector empresarial y el público".

Ríos, empresario en varios rubros y vinculado fuertemente a varias cámaras empresariales, "con amplio conocimiento en el área de la seguridad social y laboral, lidera una lista concebida estratégicamente para representar a todos los empresarios, de todas las dimensiones y con llegada a todo el territorio".

Desde las cámaras y del sector empresarial se apuesta a dar paso a figuras jóvenes y destacan la figura Ríos como articulador, capacidad de trabajo e importante nexo entre el sector empresarial y el público.

En el comunicado, Ríos expresó que su candidatura surgió debido al apoyo de varias cámaras empresariales y referentes de empresas que lo convocaron para poder coordinar una lista de consenso y de unidad entre todos los sectores empresariales.

“En eso estamos trabajando seriamente desde hace varios meses y logramos que en nuestra lista esté el comercio, la industria, los rurales, el turismo, el transporte, las micro y pequeñas empresas entre otros”, aseguró el candidato empresarial.

Según dijo, al estar el sector rural y los centros comerciales del interior la lista “tiene una representación real nacional donde se incluye a Montevideo, pero con mucho peso en los sectores del interior”.

Además, la lista tiene integrantes “capacitados, formados en la materia, con vocación de servicio, tiene experiencia y juventud. Es una lista pensada y trabajada”.

“Este equipo está preparado, tiene la capacidad y fuerza de las nuevas generaciones y visión de la nueva realidad, pero también con la complementariedad de la experiencia de varios empresarios con gran ascendencia, no dejamos a ningún empresario afuera”, aseguró Ríos.

En cuanto a los desafíos que implica la pandemia y la nueva normalidad, Ríos expresó que la lista que encabeza tiene como objetivo trabajar “con un nuevo paradigma adaptándose a la nueva realidad, como el teletrabajo y su regulación, la reforma de la seguridad social, la sostenibilidad del sistema previsional y de los servicios de la seguridad social”, que es “muy importante que se pueda gestionar de la mejor manera posible”.

“La idea es llegar a cada rincón del país para lograr hacer que la dirección empresarial esté mucho más cerca del empresario, del empresario de a pie, del empresario que necesita que lo ayudemos a resolver sus problemas. La idea es estar en todos los centros comerciales, en todos los departamentos, en todos los pueblos para poder lograr tener ese acercamiento con el empresario que consideramos que es fundamental”, concluyó.

La lista de consenso cuenta, entre otros, con el apoyo de la Cámara de Industrias del Uruguay, Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Anmype), la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), la Cámara de Transporte del Uruguay, la Cámara Nacional de la Alimentación (CNA), la Unión de Vendedores de Carne (UVC), el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU), la Asociación de Kioscos, Salones y Subagentes de Quinielas del Uruguay (Akisaqu), la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Pastas, la Confederación de Confiterías, Bombonerías y Afines y con el apoyo de varias representaciones del Sector Rural.

Elecciones del 28 de noviembre

El Directorio del BPS está conformado por cuatro miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y tres directores sociales electos por cada uno de los órdenes: jubilados y pensionistas, trabajadores activos y empresas contribuyentes.

El BPS está confeccionando los padrones a ser utilizados en esta elección de los representantes sociales, a realizarse el 28 de noviembre. El voto es secreto, personal y obligatorio, para las personas incluidas en los padrones electorales. Están habilitadas para votar cerca de 1,7 millones de personas.

Los candidatos para ocupar los cargos de directores sociales se van a postular cuando les sea indicado por la Corte Electoral. La fecha que se maneja es entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre.

¿Quiénes deben votar?

Es obligatorio el voto para todos aquellos jubilados y pensionistas y trabajadores activos públicos y privados mayores de 18 años que sean tales al 28 de febrero de 2021. Además, están incluidos quienes sin reunir los requisitos al 28 de febrero de este año, sí lo hicieran al 31 de julio del año pasado, siempre que no estuvieren comprendidos en ninguno de los otros órdenes al 28/02/2021.

Tanto jubilados y pensionistas como trabajadores activos que tengan credencial cívica, no deberán hacer ninguna gestión en esta instancia.

También deberán votar las empresas contribuyentes de cualquier tipo de aportación, salvo excepciones, que estén inscriptas ante el BPS al 28 de febrero de este año y al día en el pago de sus obligaciones corrientes y de cuotas por convenio. Se incluyen en este padrón las empresas que si bien no cumplen las condiciones anteriores al 28/02/2021, las verifican al 31/07/2020.

Todas las empresas contribuyentes sean pluripersonales o unipersonales tienen derecho a un solo voto.

En el caso de las empresas unipersonales, votan únicamente sus titulares, sin necesidad de realizar ninguna gestión en esta oportunidad.

¿Quiénes están exceptuados de votar?

No votan los contribuyentes de aportación civil, bancaria, notarial y profesional, titulares usuarios de servicios, empleadores de servicio doméstico y titulares de obras de construcción.

Tampoco votan los mayores de 75 años o aquellas personas que cobren un subsidio por discapacidad.

¿Cuáles son las sanciones por no votar?

Las sanciones a los jubilados y pensionistas que no voten serán de una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales, unos $ 1.200.

Si un trabajador no cumple con la obligación del voto, se le aplicará una multa igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales. Y en caso de no pagarla, su empleador será responsable solidariamente. La multa también es de $ 1.200.

La multa será el doble $ 2.400 para aquellos trabajadores que sean profesionales o funcionarios públicos.

A las empresas que no designen un mandatario o habiéndolo designado, no concurran a votar, se les aplicará una sanción de 6, 12 o 20 UR, según la cantidad de trabajadores dependientes, sin importar su naturaleza jurídica. El valor de la multa en estos casos va desde $ 8.081, $ 16.162 y $ 26.937, respectivamente.