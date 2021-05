El "casi romance" fuera del set entre dos protagonistas de Friends que reveló el reencuentro de la serie

*Alerta: Esta nota contiene información sobre el especial de Friends que aún no está disponible en Uruguay; la plataforma HBO Max habilitará este contenido a partir del 29 de junio.

Fue, sin lugar a dudas, la relación más comentada entre los seguidores de Friends durante diez años. Ross y Rachel, ¿realmente se habían tomado un tiempo? No lo sabremos, pero lo que sí reveló el episodio especial de la serie es que los actores que los interpretaban, Jennifer Aniston y David Schwimmer, casi tuvieron una historia de amor desde el inicio de la grabación de la serie.

La confesión ocurrió cuando el presentador James Corden preguntó a los seis protagonistas de la famosa serie de comedia si alguno había sentido química en la vida real. Tanto Schwimmer como Aniston dijeron que sí. "La primera temporada me enamoré bastante de Jen", dijo el actor, a lo que ella respondió: "Era recíproco".

De todas formas, aclararon que esos sentimientos nunca llegaron a concretarse fuera de los estudios. "Era como si dos barcos se cruzaran porque uno de los dos estaba siempre en una relación", dijo el actor neoyorquino. "Y nunca atravesamos esa raya. Lo respetamos".

"Recuerdo que una vez le dije a David que sería una pena que la primera vez que nos besáramos fuera en la televisión nacional", relató la actriz, que ganó un Emmy por su interpretación de Rachel en 2002. "Y, por supuesto, la primera vez que nos besamos fue en ese café", continuó Aniston, en referencia al famoso set del "Central Perk", en el séptimo episodio de la segunda temporada.

"Cuando teníamos descansos hacíamos la cucharita en el sofá", recordó el actor y preguntó: "¿Cómo no sabía todo el mundo lo que nos traíamos? Era una situación sobre la que no podíamos haber hecho nada". El resto de los actores confesaron, para sorpresa de Aniston y Schwimmer, que la química se sentía en el set de grabación. Courtney Cox, quien interpretaba a Mónica en la serie, recordó la tensión de la escena del primer beso de la pareja y consideró que el hecho de que la relación no funcionara puede haber sido beneficioso para la serie. "Si lo hubieseis intentado y no hubiese funcionado, no habría quedado tan bien en la serie", comentó.

Así que, según explicó Aninston, canalizaron su "adoración y amor en Ross y Rachel".

El programa especial de Friends, que se estrenó el jueves en la plataforma HBO Max en Estados Unidos y llegará a Latinoamérica a fines de junio, fue ocasión para contar un puñado de otras anécdotas, en particular sobre la relación entre Mónica y Chandler.

"Originalmente, estaba pensado que dormirían juntos en Londres", pero iba a ser "una historia corta", según el co-creador del programa David Crane. Se refiere al episodio "The One with Ross's Wedding" (El de la boda de Ross), el último de la cuarta temporada, en el que Mónica y Chandler, efectivamente, terminan en la cama.

El episodio de la serie se grabó con público en vivo y la reacción de los espectadores, que celebró con más de 20 segundos de aplausos y silbidos cuando Mónica asomó su rostro de debajo de las sábanas, sorprendió a los guionistas. "Nos dimos cuenta de que definitivamente había más que explotar allí y que teníamos que prestarle atención", recordó Marta Kauffman, cocreadora de la serie.

Se divirtieron un tiempo ocultando la relación entre el amigo y la hermana de Ross hasta que decidieron formalizar el romance de los personajes, que termina determinando el final de la serie cuando finalmente se transforman en padres.

Con información de AFP