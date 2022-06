El clásico de Netflix que tiene un récord Guinness y que pronto será retirado de la plataforma

Con más de 20 años y un récord Guinness en su haber, la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea se hizo un lugar entre lo más visto de Netflix desde que entró en su catálogo. Sin embargo, pese al éxito, la tira será retirada de la plataforma de streaming el próximo 10 de julio, lo que generó malestar entre los usuarios.

La serie colombiana se estrenó en 1999 en RCN Televisión. Su éxito rápidamente traspasó la fronteras colombianas y se extendió a toda América latina, primero, y al resto del mundo después. Llegó a ser doblada a 15 idiomas y en 2010 obtuvo el récord como la telenovela más vista de la historia. Además, se hicieron 28 adaptaciones en todo el mundo.

La telenovela tiene una sola temporada, pero de 156 capítulos, que se transmitían todos los días. El estreno original fue el 25 de mayo de 1999 y su último episodio se transmitió el 8 de mayo de 2001.

Yo soy Betty, la fea

Netflix la incorporó al catálogo en 2019 y a pesar de tratarse de un producto con 20 años de antigüedad cosechó altos niveles de audiencia. Incluso, todavía se ubica entre las diez producciones más vistas del día en una considerable cantidad de países latinoamericanos, incluida la Argentina.

Con estos números, sorprende descubrir la noticia de la salida y lo cierto es que no se conocieron oficialmente los motivos. Algunas versiones indicaban que el servicio de streaming tuvo inconvenientes para renovar la licencia de Yo soy Betty, la fea. En caso de no llegar a un acuerdo comercial para transmitir las distintas producciones, Netflix no tiene otra opción que sacarlas y eso es lo que habría ocurrido en este caso.

(El Cronista)