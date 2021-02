Dólar, salarios y pandemia: el combo para que la inflación consolide su moderación

La inflación comenzó el año con buenas noticias. Los precios al consumo moderaron su ritmo de aumento y esto se dio por una estabilidad cambiaria –incluso con una leve baja del dólar en los últimos dos meses–, una menor presión interna en una economía golpeada por la pandemia y una moderación de los costos salariales.

Según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios al consumo subieron 1,6% en el mes de enero, lo que llevó a un registro de inflación de 8,9% en los últimos 12 meses.

Si bien los niveles actuales de inflación todavía está lejos del rango meta trazado por las autoridades –de entre 3% y 7%–, han dado muestras en los últimos meses de una importante desaceleración.

La inflación interanual se moderó por cuarto mes consecutivo en enero desde el registro de 9,4% al cierre del año y picos de 9,9% en setiembre y hasta 11,1% en mayo. Desde marzo del año pasado hasta diciembre, la inflación se ubicó sistemáticamente por encima del 9%.

El dato puntual de enero, de 1,6% de aumento de los precios al consumo respecto a diciembre, parece un dato alto. Sin embargo, va en línea con la dinámica estacional de los precios durante el primer mes del año.

El programa UTE Premia lleva a que, de manera puntual en diciembre el costo de la energía para los hogares baje significativamente debido a descuentos ofrecidos por el ente. En enero, los precios se normalizan y eso se refleja en ese dato puntual. Por ser una medida que se adopta todos los años, no tiene efecto para la inflación interanual.

El dólar y los salarios

Dos elementos que pesan en el proceso de moderación inflacionaria son el tipo de cambio y la evolución de los salarios, que en su moderación reducen las presiones a las empresas locales por el lado de los costos.

En el promedio de las operaciones mensuales interbancarias, el dólar bajó 0,8% en enero por segundo mes consecutivo. Si se mide la variación en los últimos 12 meses, el dólar subía a una tasa interanual de 30% en marzo y fue desacelerándose paulatinamente a lo largo del año, a 24% en julio, 16% en setiembre, 13% en diciembre y 12% en enero.

Eso impactó de lleno en la inflación importada: la que corresponde a la canasta de bienes y servicios que se importan y por lo tanto, toman sus precios en el exterior. Los bienes transables pasaron de subir a una tasa interanual de 11% en diciembre a 10% en enero.

Por otra parte, una moderación en el aumento de los salarios impacta en los bienes y servicios que se producen en la economía y que no compiten –ni en Uruguay ni en el mundo– con producción extranjera. Ese es el componente no transable de la canasta de consumo y en el último mes pasó de subir a una tasa interanual de 9% a 8%.

No todas fueron buenas noticias en el último mes. Los alimentos no elaborados –de origen vegetal y animal– aceleraron su ritmo de aumento debido a un encarecimiento en particular de los productos de huerta, debido a peores condiciones climáticas para su producción. Pasaron de subir en su conjunto de 8% a 9% interanual.