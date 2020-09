El contagio desborda a Jujuy: "Tenemos que decidir qué paciente tiene chance de sobrevivir para darle un respirador"

En cuestión de semanas, la provincia argentina de Jujuy –en el extremo noroeste del país– pasó de ser casi modélica en el manejo de la pandemia, con reaperturas incluidas, a confrontar una delicada y frágil situación sanitaria.

El médico Sergio Barrera Ruiz, secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la República Argentina en la provincia, en conversación con el Canal Doce de Córdoba, que reseñó Infobae, dibujó un panorama desalentador de la situación que padecen los hospitales de Jujuy, desbordados por la cantidad de pacientes y la caída, además, de la cantidad de profesionales disponible para atender los numerosos casos de contagio.

"El problema no es solo por las camas, quizás quede alguna disponible, el problema es la cantidad de colegas que están contagiados", señala el médico, y expone que en su propio caso lleva nueve días de enfermedad.

De 1.300 colegas, apunta Barrera Ruiz, hay 800 en pie. "En los intensivistas hay también una alta tasa de contagios; en el sector público, solo hay 40 intensivistas trabajando en toda la provincia".

Barrera Ruiz afirmó que la situación no está al borde del colapso, sino que ya colapsó, tanto en las camas de terapia como en las de cuidados intermedios y en algunas localidades no hay lugar para nadie más.

El médico enumeró los médicos y enfermeros que han fallecido, los que se encuentran en terapia intensiva, otros con respirador y algunos recuperándose en su domicilio. "El contagio ha sido muy alto y hemos tenido que llegar a situaciones que no queríamos llegar como es la decidir cuál paciente tiene más chance y a ese le corresponde el respirador, y cuál no tiene chance de sobrevida por su condición crítica".

Barrera Ruiz es médico de primera línea y su tarea es contener a los pacientes antes de remitirlos a áreas de mayor atención en otros hospitales de la provincia y ahí comienza, dijo, el peregrinaje para los pacientes para poder obtener una unidad desocupada, hasta hallar a un médico en algún hospital de cabecera que le diga que "en unas horas puede quedar desocupado un respirador".

"Todos los colegas de la provincia estamos rogando por una cama para un paciente nuestro", apuntó el médico.

Barrera Ruiz pidió recordar que San Salvador de Jujuy, la capital provincial, solo cuenta con 100 camas de terapia intensiva y cada día hay un nuevo récord de contagios. "No hemos llegado al techo de nada, cada día serán más los pacientes que requieran una unidad de cuidados críticos. No estamos en el abismo, ya caímos en el abismo y no tenemos con que defendernos", lamentó.

El médico dijo que la cuarentena otorgó más de 120 días completos para prepararse para la peor parte de la pandemia pero admitió: "Evidentemente no nos preparamos bien".