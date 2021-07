El contexto externo “favorable” y las “reformas” de la pospandemia, según Munyo

“La situación es compleja, pero hay oportunidades muy importantes”, dijo este martes el director ejecutivo de Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo. Los precios de los commodities y las bajas tasas de interés, sumado a la situación regional plantean un escenario de condiciones externas “muy favorable” para las necesidades actuales de la economía uruguaya, según el economista.

Con la foto de hoy, Ceres proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB), crecerá alrededor de 2,9% en 2021. Con esa recuperación se volvería a niveles prepandemia, pero todavía “lejos” de los niveles de junio de 2019 cuando la economía inició una recesión.

Los últimos datos de actividad muestran un crecimiento heterogéneo, con el agro y la construcción como los dos sectores más dinámicos que están “empujando”. Munyo valoró que se trata de actividades con “altos niveles de derrame” en el resto de los sectores de la economía, y eso “es una buena noticia”.

Más inversión

Aun en ese escenario favorable que hoy presenta el mundo, Uruguay tiene desafíos internos por afrontar en la pospandemia. El economista resaltó la necesidad de “más inversión” para que la economía “pueda remontar”. “Tiene que ser mucho más grande. En el Presupuesto nacional está proyectado que se va a generar inversión privada por unos US$ 2.000 millones a lo largo del quinquenio, casi como una nueva planta de celulosa”, afirmó Munyo durante la conferencia titulada Perspectivas pospandemia para Uruguay que tuvo lugar en el LATU.

En ese sentido, mencionó que un papel clave lo debería cumplir el mercado de capitales, como vía para canalizar financiamiento para proyectos de infraestructura. Munyo afirmó que en el sector privado hay fondos disponibles. “En la Bolsa de Valores de Montevideo hay US$ 1.000 millones de ahorro que manejan los corredores, las AFAP manejan US$ 15.000 millones que son pasibles de invertirse en Uruguay, y los gestores de portafolio radicados en el país US$ 10.000 millones más. (…) Las empresas públicas deben invertir más. Se necesitan entre US$ 500 y US$ 1.000 millones en el quinquenio para mantener en buen nivel a las empresas públicas. El mercado de capitales tiene un rol central. Hay que buscar la forma de instrumentarlo. Todas las nuevas inversiones deberían pasar por el mercado de capitales”, planteó el economista.

Uruguay sigue caro

En otra parte de su presentación, el director de Ceres reiteró que Uruguay “está todavía caro” a nivel global. Comparado con el dólar, el peso uruguayo está 12% arriba de la paridad promedio histórica. La disparidad cambiara es más marcada con Argentina que atraviesa una crisis y con Brasil. El analista explicó que hoy una parte del sector exportador tiene “un alivio” en la suba de los precios internacionales, pero el resto “está en un problema de competitividad” y se necesita “dar apoyo” para que se concrete inversión en esos otros sectores.

A modo de ejemplo, dijo que las encuestas que se realizan a las empresas muestran que la mayoría son optimistas para 2021, pero son bajos los porcentajes de las que prevén aumentar la cantidad de trabajadores contratados. “Las encuestan dan lo mismo, crecimiento, pero sin empleo”, alertó.

Un subsidio para la reinvención laboral

Según Munyo, la pospandemia requiere avanzar en una agenda dual de reformas, que es posible con los recursos actuales. La primera agenda para generar las condiciones para que las empresas puedan procesar la mejora de competitividad que la tecnología permite. Y una segunda agenda de reformas para adaptar el sistema educativo para las nuevas generaciones y revisar el actual sistema de transferencias sociales.

En un contexto de recuperación heterogénea, el “foco de tensión” seguirá estando en el mercado de trabajo. Los números muestran que existen 41 mil empleos menos que antes de la pandemia y que se suman a los 60 mil empleos perdidos entre 2014 y 2019. A eso se agregan 80.400 personas en seguro de paro, 15 mil personas en jornales solidarios y 142 mil subempleados.

Se estima que la mitad de las personas hoy ocupadas están en empleos con “alto riesgo” de que se automaticen por los avances de la tecnología. Para Munyo se necesitan “repensar” los programas de apoyo desde el Estado. “Las nuevas tecnologías son una gran oportunidad para la mejora de la productividad, pero también generan la necesidad de apoyar a quienes quedan al margen”, dijo.

En ese sentido, mencionó la idea de un subsidio para la reinvención laboral. Esto implicaría un subsidio sin contrapartida que garantice un ingreso mínimo de subsistencia para ayudar a los que perdieron su trabajo, tengan experiencia acumulada en tareas automatizables y están lejos de jubilarse.

“Esto es fiscalmente neutro. Hay muchos recursos destinados a políticas sociales que se tienen que repensar. (…) ¿Tenemos un seguro de desempleo que se viene prorrogando. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no agarramos una parte de esos recursos de seguro de desempleo y le cambiamos los mecanismos?”, afirmó Munyo.

Jubilaciones y ahorro privado

El gasto público asociado a pasividades crece sin pausa. Hoy es 11% del PIB y menos de la mitad se paga con aportes. Munyo dijo que las alternativas de reforma posibles que se van a empezar a discutir “son todas no deseables”. En esa lista está bajar las jubilaciones, subir las contribuciones obligatorias o incrementar la edad de retiro.

Para el economista, un aspecto central pasa por “fortalecer” el sistema mixto y fomentar el ahorro privado. Desde su punto de vista se necesita “mejorar” las condiciones del mercado en las que operan las AFAP. Ese implica que se les permita ofrecer mejor información “para que la gente entienda”, cambiar de criterio en la asignación de oficio (30% de las personas no elige y va a la AFAP estatal), y revisar la composición del portafolio de inversiones. Además, dijo que se debería mejorar las condiciones para el desarrollo del ahorro previsional voluntario.

“Alimentos valiosos” y una oportunidad en Medio Oriente

La parte final de la presentación estuvo dedicada a la inserción internacional del país. “¿Uruguay podrá firmar por su cuenta acuerdos de comercio relevantes?”, se preguntó Munyo. El economista dijo que no hay países en “lista de espera” para firmar tratados comerciales con Uruguay y que costará “mucho” lograrlo. De todas maneras, mencionó ventajas que a su juicio tiene la nueva estrategia del gobierno. Una es que Uruguay tiene “alimentos valiosos” para ofrecer que podrían ser el equivalente a los metales de Chile y Perú, países que en el pasado han conseguido TLC con Europa, Japón, EEUU y China. Otra ventaja es que por su tamaño, el país “no genera reacciones proteccionistas”.

Por otro lado, el director de Ceres apuntó a Emiratos Árabes y Arabia Saudita como dos mercados a explorar en Medio Oriente para la producción local. El arancel de ingreso sin TLC es menor a 5% y desde su punto de vista son destinos con potencial para vender alimentos. Hoy se requiere certificación Halal que en Uruguay ya existe. Un problema son los costos de los fletes marítimos que “son muy caros”. Según el economista, se debería pensar el almacenamiento en la zona franca de Jeddah. “El volumen que exportamos está lejísimo del potencial”, aseguró.