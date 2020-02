El decálogo de Don Francisco para triunfar en la vida

Al conductor chileno Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, le piden a menudo que enumere sus claves para ser exitoso. Por ello decidió elaborar un decálogo con el que suele cerrar sus charlas y que incluyó en un libro.

También lo compartió en la entrevista con la que culminó el viernes el America Business Forum, en el que se realizó un reconocimiento a su trayectoria.

Según Don Francisco, uno mismo tiene que crear su propia suerte: “La suerte está en todas partes. El problema es que no viene a uno. Uno tiene que buscarla, y la tiene que buscar durante toda su vida. Solamente cuando se muera le pueden decir ‘ese viejo tenía mala suerte’”.

Aquí los diez puntos indispensables según Don Francisco.

1- Siempre ser perseverantes. “Te caes 99 y te levantas 100”



2- Siempre ponerse metas a corto y largo plazo: para hoy, la semana, el mes, el año, los próximos diez años.

3- Estar atentos a las oportunidades. Pueden estar en todas partes .

4- Hay que revertir los fracasos.

5- Escuchar la crítica. Descubre si la crítica es bien intencionada. No siempre tenemos la razón.

6- Aceptar con humildad los consejos.

7- Siempre correr riesgos, pero controlados porque sino las cosas “se van a la cresta, como se dice en Chile”.

8- Levantarse temprano y, si es posible hacer deportes.

9- Siempre gastar menos de lo que ganamos. De esta forma se tiene una reserva para imprevistos.

10- Tener una familia establecida. “Sé que es algo que ahora no se usa, que no está de moda, pero a mí me ha dado resultado”.