El derrumbe bursátil de los gigantes tecnológicos les costó miles de millones a sus fundadores

Aunque lejos de la bancarrota, Elon Musk, el dueño de Tesla y SpaceX, considerado desde hace tiempo como la persona más rica del mundo, fue desplazado del primer lugar por el magnate francés del lujo Bernard Arnault. Según el índice de multimillonarios que elabora la agencia de noticias financieras Bloomberg, Musk perdió US$ 140.000 millones desde enero como consecuencia del derrumbe de las acciones de Tesla, que se hundieron un 69% durante este año.

Aun así su fortuna personal asciende a US$ 130.000 millones. Fabricante de vehículos eléctricos, su empresa Tesla era hasta hace no mucho tiempo la favorita de los inversores. Sin embargo, sus acciones se desplomaron desde que Musk compró Twitter a finales de octubre por US$ 44.000 millones. En cuanto Musk se hizo de la red social sus decisiones generaron controversias, como el despido de la mitad del personal y la reapertura de la cuenta del expresidente estadounidense Donald Trump, que había sido clausurada por incitar a la violencia.

Otro de los multimillonarios que registraron una mala racha en 2022 es Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, quien multiplicó sus esfuerzos para promover el metaverso, el mundo virtual presentado por sus promotores como el futuro de internet. La iniciativa, sin embargo, no sedujo a los inversores, como lo demostró la caída en picada de la cotización de Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, que perdió un 66% de su valor bursátil desde principios de año. La fortuna de Zuckerberg se redujo de US$ 81.000 a US$ 44.400 millones. Muy dependiente de los ingresos publicitarios, Meta quedó impactada por la inflación mundial y el aumento de la competencia.

Tampoco le fue bien a Jeff Bezos. Desde que dejó la dirección general de Amazon, en julio de 2021, dedicó gran parte de su tiempo a la exploración espacial con su empresa Blue Origin. Su riqueza, sin embargo, sigue fuertemente ligada al valor de las acciones de la plataforma comercial, un coloso del comercio en línea cuyas acciones, luego de un espectacular auge en tiempos de pandemia, cayeron más de un 49% este año. También dueño del diario Washington Post, Bezos declaró que planea donar la mayor parte de su patrimonio a obras benéficas. Todavía director ejecutivo del consejo de administración de Amazon, perdió más de US$ 86.000 millones. Su fortuna se estima en US$ 106.000 millones.

Aunque menos conocidos que Bezos, Zuckerberg y Musk, Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google y principales accionistas de la empresa matriz Alphabet, que incluye también YouTube y Gmail, son otros de los grandes perdedores en el ecosistema de las tecnológicas. Aunque ya no están al frente de la compañía desde que en 2019 renunciaron a sus cargos ejecutivos en Alphabet, ambos integran el consejo de administración de la firma, que perdió un 39% de su valor accionario durante este año por el avance de sus competidores, como TikTok, su principal rival.

La fortuna personal de Page se redujo en US$ 46.100 millones de dólares y la de Brin en US$ 44.800 millones. Ambos, no obstante, siguen figurando entre las personas más ricas del mundo. Page está en el décimo lugar, con US$ 82.300 millones, y Brin en el undécimo, con US$ 78.800 millones.

Va de suyo que toda regla tiene su excepción. Es el caso del multimillonario chino Zhang Yiming, el hombre que escapó a la debacle. La piedra preciosa de su fortuna es ByteDance, la matriz de TikTok, cuya valuación de mercado creció en US$ 10.400 millones en 2022 hasta los US$ 55.000 millones, lo que convirtió a su propietario en la vigésimo tercera persona más rica del mundo. Yiming, sin embargo, nos las tiene todas consigo. La popularidad de la plataforma, conocida por la viralización de videos cortos, está en la mira del gobierno estadounidense que, al igual que más de media docena de estados, se mostró proclive a prohibir la instalación de TikTok en los teléfonos de los empleados federales y podría obligar a ByteDance a vender la versión estadounidense de la aplicación argumentando razones de seguridad nacional.

