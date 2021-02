El descargo de Toma sobre el partido de la Roma que fue a ver con la contadora

El instructor de la investigación administrativa, Ariel Sánchez, analizó en sus conclusiones “las imágenes que trascendieron en prensa”, dado “la alarma” que causaron en relación al video de ESPN en el que se lo vio a Toma con la contadora en un partido de la Roma contra Wolfsberger el 12 de diciembre de 2019. El viaje de tuvo lugar entre el 9 y el 14 de diciembre y el programa de radio Carva Así no va informó de la concurrencia del jerarca y su asesora al evento.



Al respecto Sánchez concluyó que “no estaban en el ejercicio de la función, dado que su actividad laboral había finalizado. Sin embargo, la misión oficial no había finalizado”.



Además, se preguntó si usar “indumentaria parcial” (Toma vestía una bufanda de la Roma) puede ser una conducta que exteriorice una apariencia violatoria de normas de conducta de la función pública”, dada su “altísima investidura”. Sánchez sólo dejó planteada la duda que no responde.



Ante la pregunta sobre “qué comentario le merece las imágenes”, Toma se refirió a “la crueldad con la que manejó la prensa un dato irrelevante” y explicó que “en todas las misiones oficiales luego de cumplida la agenda los integrantes de la misión toman diferentes opciones, a saber, salen a recorrer lugares emblemáticos, concurren a un evento cultural o a una obra musical y hasta me he enterado que los amantes del jazz buscan ese espacio recreativo. Creo que no me equivoco si en el 99% de esos casos pasa lo que he manifestado, porque los embajadores tienen la delicadeza de invitar o estimular a los visitantes uruguayos a que visiten determinados lugares".



“Yo opté por ir a un espectáculo deportivo, cuya entrada sufragué con mi tarjeta de crédito BBVA Bank”. Agregó que “abonó las dos entradas por un tema de delicadeza”.



En el mismo sentido se pronunció la contadora: “Fuimos a un espectáculo público fuera de nuestra agenda laboral, fue en la noche. Me invitó el Dr. Toma, abonó con su tarjeta, como podríamos ir a cenar o a ver otro espectáculo”.



Ante las preguntas del instructor, contó que luego de que trascendió la información habló con Toma y él le dijo que contaba con su apoyo, que estuviera tranquila y que contara la verdad, porque “no habían hecho nada malo”.



Volviendo sobre la crueldad de los medios para manejar el tema dijo que incurren en lo que el papa Francisco “tilda como los cuatro pecados capitales del periodismo”.



“Francisco define al primero como la desinformación, es decir cuando se informa a medias, se informa mal o simplemente se omite aclarar con la verdad del cuestionado, la razón. El segundo pecado es la difamación. He sido víctima en todo este tiempo de una difamación inocultable (...) El tercer pecado, la injuria cuando la desinformación y la difamación son insuficientes para la prensa, como lo dice la Resolución del Poder Ejecutivo, algunos medios de prensa, se apela a la injuria. He sido objeto de todo e injurias”. Por último mencionó la coprofilia, el amor a la cosa sucia.



“El enchastre sistemático hacia mi persona después de haber conseguido para Uruguay las victorias que conseguí, los pecados quedan de un lado y los resultados del otro, por que a pesar de la difamación e injuria y a pesar del amor a la cosa sucia que han mostrado algunos medios de prensa, los represores del Plan Cóndor seguirán con el rótulo de la cadena perpetua, Philip Morris seguirá ostentando la calidad de perdidoso, Italba seguirá privado de la ventaja que quería obtener de Uruguay, Aratirí seguirá privado de sus US$ 4 mil millones, Conecta y Montevideo Gas no cambiarán su situación de perdidosos como tampoco Acciona y otros tantos”, dijo Toma enumerando los juicios en los que dirigió la defensa y Uruguay ganó.