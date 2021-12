El descargo del Cebolla: “Lo más doloroso es que se diga que por mí Plaza no ganó US$ 3.000.000"

El volante de Plaza Colonia, Cristian “Cebolla” Rodríguez, se refirió a la polémica que se generó por el penal que no pateó ante Peñarol en la tanda de la definición del Campeonato Uruguayo que ganaron los carboneros el pasado martes.

El experimentado mediocampista no estuvo entre los cinco primeros ejecutantes de su equipo y luego no llegó a rematar en la tanda de uno y uno, quedando sin patear en los “pata blancas” él y el arquero Santiago Mele.

Eso llevó a que fuera cuestionado por su pasado en Peñarol, en donde fue capitán y referente hasta la pasada temporada, rematando varios penales y con alta efectividad. Los hinchas colonienses le hicieron sentir su malestar.

El Cebolla contó este lunes que pasó “unos días sin poder dormir y medios complicados por los comentarios en las redes sociales y en programas deportivos", en los que, según el jugador, "se dijeron cosas muy exageradas”.

“Lo más doloroso es que se diga que por mí Plaza no ganó US$ 3.000.000, siendo que era una definición por penales y que podía pasar de todo”, dijo a Medios Públicos Deportes, en referencia al premio que se hubiera asegurado el equipo coloniense si ganaba esa definición, en función de que hubiera podido avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Nadie tiene la bola de cristal ni sabe quién va hacer el gol y quién lo va a errar”, agregó.

En entrevista con @5noticiasuy @Cebo_Rodriguez dijo sentirse afectado por las repercusiones en programas deportivos, tras no haber sido uno de los primeros jugadores que patearon penales en el último partido de #PlazaColonia ante #Peñarol.



Informe de @DarioIzaguirre 👇 pic.twitter.com/PBfeFY1hmY — Medios Públicos Deportes (@mpdeportesuy) December 13, 2021

“Creo que se quedan con lo último y en definitiva fue una decisión del entrenador que me dijo que no iba a estar en los primeros pateadores de penal”, dijo el Cebolla. “Obviamente hay que respetar la decisión del entrenador. Él ya lo explicó públicamente, pero no le dieron bola”, dijo sobre su DT, Eduardo Espinel, quien luego de la final señaló que fue él quien armo la lista de ejecutantes.

En otro orden, el volante consideró que es “histórico” lo realizado por Plaza en este Campeonato Uruguayo. “Volver a salir campeón de un Apertura, sacando más de 10 puntos de ventaja en la anual, logrando ir a una copa internacional, que también es la primera vez en la historia que a Plaza le toca”, comentó.

Sobre el final de su carrera, reconoció que está “al final” pero dijo no saber cuándo será. “Por eso vine para Plaza, para estar tranquilo y en Juan Lacaze”.

Sobre su retiro, dijo que no se imagina nada especial y que va a ser “normal”. “No pido nada diferente”, señaló. “El día que no quiera jugar más agarro los zapatos que me van quedando, me vengo para acá y agradeceré a las personas que me apoyaron en todo momento”, dijo el Cebolla desde su establecimiento en Juan Lacaze.