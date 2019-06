El desesperante daño de las jaurías a los productores de ovinos

Con versiones encontradas en la cantidad de animales afectados, este lunes un nuevo ataque de perros sin propietarios dejó como saldo a unos 200 ovinos muertos o heridos de gravedad en un establecimiento ubicado sobre la ruta 43, a 15 kilómetros de San Gregorio de Polanco.

Los primeros números en manejarse fueron 81 animales muertos y otros 160 heridos, todos de la raza Merino, caracterizada por el alto valor de la lana que produce. Sin embargo, el jefe de Policía de Tacuarembó, Sergio Solé, informó a El Observador que en la denuncia policial se acusaba 10 animales muertos y otros 100 heridos.

Gabriela Bordabehere, administradora del establecimiento, narró a Valor Agregado de Radio Carve que durante la recorrida de inicio de semana –del lunes 17 de junio– se encontraron con un panorama devastador.

La productora confirmó a El Observador que aunque la primera denuncia fue como dijo el jefe de Policía de Tacuarembó, al recorrer el campo al otro día la cifra pasó a ser de 81 animales muertos y otros 160 mordidos.

“Es para llorar realmente, se me van a morir 30 más”, declaró Bordabehere a El Observador.

“Ver eso fue realmente escalofriante. Cada vez aparecían más animales caídos, en las cañadas, tirados en el río. Por todas partes del potrero había animales lastimados, con la oreja mordida, el ojo, la paleta. Una cosa dantesca”, se lamentó.

La denuncia fue realizada en la seccional policial N° 4 de San Gregorio de Polanco y durante el recorrido policial cuatro de los cinco perros que realizaron el ataque fueron atrapados y transportados por la Policía.

La semana pasada otro caso sucedió en Paraje Pantanoso, en Aceguá, cuando una jauría de perros mató a seis ovejas y mordió a otras seis.

Una vez acaecido el hecho, el productor afectado, Carlos María Uriarte –un reconocido gremialista rural– aseguró que los perros pertenecen a los cazadores que van a los campos con 20 o 30 ejemplares y vuelven con la mitad de ellos.

“No le prestan atención a lo que hacen los perros. Es la más absoluta irresponsabilidad de tenencia. En general, tienen mal estado, son mansitos, pero están flacos. No le echo la culpa a los perros, porque veías que estaban jugando (con las ovejas que terminan muertas o heridas)”, comentó a El Observador.

Según los productores, los perros abandonados se multiplican y nadie sabe bien qué hacer, un problema que aparentemente se agrava cada vez más.

Al respecto, el artículo 125 del Código Rural establece: “Los propietarios u ocupantes tienen el derecho de matar los perros ajenos que encuentren en sus poblaciones o cerca de sus ganados”.

En caso de que la propiedad de los animales sea establecida, será el dueño quien deba reparar el daño causado.

Por su parte, Solé dijo que la Policía no puede matar perros como se hacía hace muchos años atrás.

“Está lo que establece el Código Rural. La Policía no puede matar perros, no está para eso. Tenemos que ser claros al respecto. Es el propietario que se ve amenazado el que puede hacerlo y no lo hace. Hoy en día quedó en la memoria colectiva porque se hacía, pero hace muchísimos años no se hace”, explicó Solé.

También explicó que aunque en el caso ocurrido cerca de San Gregorio de Polanco se trata de perros vagabundos, en muchas ocasiones se trata de animales que pertenecen a establecimientos linderos.

Con respecto a los perros que causaron el daño en ese caso y que fueron capturados, la orden proveniente de fiscalía fue que se dejarán los animales a resguardo, quedando finalmente en custodia de un vecino al campo afectado tras la negativa e imposibilidad de instituciones protectoras de la zona de hacerse cargo.

En referencia a ello, la fiscal de Paso de los Toros, Daniela Revello, apuntó que según la ley de bienestar animal cuando no hay dueño no hay quién se obligue sobre esos animales.

“El asunto es que la fiscalía se ocupa de los asuntos de las personas, mientras estamos hablando acá de un problema que hay en el campo por la conducta de animales semisalvajes. A la fiscalía no le compete si los animales no tienen dueño”, explicó en el programa Valor Agregado. Además, agregó que la disposición del Código Rural "es muy clara".

En tanto, Miguel Sanguinetti –quien este martes asumirá como presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)– dijo que el productor que encuentra perros matando ovejas “debe meterle bala”.

“Hay que decirlo con todas las letras y palabras. Es la única forma de empezar a ordenar el desorden institucionalizado que hay”, aseguró.

En este sentido, denunció que “no hay otra solución” y lamenta “si hay gente que no le gusten estas palabras”.