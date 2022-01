El desfile de escuelas de samba en Montevideo se postergó para este domingo 23

Considerando las condiciones climáticas desfavorables previstas para las noches de este viernes 21 y sábado 22, la Intendencia de Montevideo decidió postergar la realización del Desfile de Escuelas de Samba, que se desarrollará en la zona de las canteras del parque Rodó el domingo 23 de enero, desde la hora 20.30 y hasta la medianoche.

El evento se desarrollará en las mismas condiciones previstas para este viernes 21, sobre la Av. Juan Chacón desde el sitio de acceso al Teatro de Verano y hacia el lago, tal como sucedió este jueves 20 con el Desfile Inaugural del Carnaval.

Las entradas pueden adquirirse en la red de locales de Abitab, el precio es de $ 350 (o $ 300 y 200 abis) y hay localidades disponibles. No se exigirá al público estar vacunado, pero sí el uso de tapabocas.

Orden del desfile

Unidos do Norte

Imperio Preto y Branco

Asabranca

Imperatriz

Urusamba

Barrio Cerrito

El jurado del desfile lo preside Diana Pandiani y lo conforman Teresa Collazo, Alejandra Spinetti, Fernando Rodríguez, Pablo Leites, Nicolás Galván e Ignacio Seijas.

Esta actividad es organizada por la intendencia en coordinación con la Asociación de Escuelas de Samba del Uruguay (Adesu).

Los antecedentes

El de escuelas de samba es el más joven de los desfiles del carnaval montevideano. Se hizo por primera vez en 2008, por la avenida 8 de Octubre, y lo ganó Asabranca.

En 2009 ganó Imperatriz, en 2010 Unidos do Norte, en 2011 Asabranca, en 2012 y 2013 Imperatriz, en 2014 Liverasamba, en 2015 y 2016 Unidos do Norte, en 2017 y 2018 Imperatriz, en 2019 Unidos do Norte y en 2020 Imperatriz.

Por lo tanto, Imperatriz ganó seis desfiles, Unidos do Norte cuatro, Asabranca dos y Liverasamba uno.