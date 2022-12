El director de una escuela de Artigas que fue imputado por romper figuritas del Mundial fue sumariado y separado del cargo

El director de la Escuela N.º 17 de Artigas que fue imputado luego de romper más de 300 figuritas del álbum del Mundial de Qatar 2022 fue separado del cargo y sumariado.

El docente no puede ir al centro educativo donde se produjo el percance hasta que no culmine ese proceso de la Unidad de Jurídica de Primaria, cosa que no sucederá hasta el año próximo, informaron fuentes de Primaria a El Observador.

Hasta entonces, será derivado a la Inspección Departamental de ese departamento, donde trabajará "como un funcionario más" realizando labores administrativas.

Las fuentes consultadas indicaron que seguramente comience este trabajo el próximo lunes 19, ya que este sábado 17 le darían el alta del tratamiento psiquiátrico que debió hacer a raíz del incidente.

Dos alumnos de la escuela jugaban con las figuritas cuando el director se las quitó y rompió. La Justicia lo imputó por un delito de violencia privada. En tal sentido, llegó a un acuerdo reparatorio que dictaminaba que debería pedir disculpas en público, durante el acto de fin de año de la escuela, a pesar de que ya se había disculpado antes de la audiencia. Además de esto, se le obligó a hacer tratamiento psiquiátrico.

Así, el docente ya se disculpó con los alumnos protagonistas “Fue un momento de un impulso, que a esta hora desconozco por qué lo hice” del hecho", comentó y añadió: “Estoy a las ordenes por cualquier inquietud. Lo único que me queda por decir es pedir mil disculpas y felices vacaciones”.