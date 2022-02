El dólar cayó fuerte y está más de $ 2 por debajo del cierre de 2021

El dólar aceleró el ritmo de baja este martes en el mercado de cambios local y su precio siguió alejándose del piso de $ 43 que había abandonado en la apertura de la semana. Este martes la divisa perdió 0,52% frente al peso uruguayo y quedó en $ 42,634 en el promedio interbancario, según datos de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Es el menor valor desde setiembre del año pasado. Además, el tipo de cambio está ahora más de $ 2 por debajo de la última operación del año pasado: $ 44,70, lo que pauta una caída de 4,6%.

En tanto, la última operación de la jornada se pactó en $ 42,5 con un descenso de 0,77% respecto al lunes.

En la jornada hubo operaciones por un total de US$ 17,3 millones y no se registró intervención del Banco Central (BCU), que hasta el momento se ha mantenido al margen del mercado spot. Las autoridades del BCU consideran que hay fundamentos para no intervenir en la trayectoria actual que muestra el tipo de cambio en Uruguay.

Consultado sobre el descenso del billete verde, el presidente del BCU, Diego Labat, reiteró este martes que el fenómeno responde a un “debilitamiento general que hay en la región y en el mundo”. “Entendemos que responde a fundamentos en un mercado y no amerita que desde el Banco Central pensemos en ningún tipo de medidas”, afirmó en entrevista con el sitio Bloomberg Línea.

En la pizarra del BROU, la divisa se ofrecía a $ 41,3 para la compra, y a $ 43,7 para la venta, casi 30 centésimos menos que ayer lunes.

A nivel regional en Brasil el dólar también perdió terreno, caía 0,95% y se negociaba a 5,05 reales por unidad, según datos de Bloomberg. Y en Chile el tipo de cambio cerró en su menor nivel en mas tres meses a 793 pesos.

A nivel global, el Índice dólar —que mide el valor del dólar estadounidense con relación a una canasta de monedas extranjeras relevantes— bajaba apenas un 0,09 % hasta 95,936 unidades.