El dólar perdió más de $ 1 en la apertura cambiaria de la semana y retornó a los $ 40 en el mercado mayorista

La dólar abrió la semana (el lunes fue feriado y no hubo operativa) con una fuerte baja en la plaza cambiaria uruguaya. De acuerdo a los datos que divulgó la Bolsa Electrónica de Valores, el promedio del interbancario de este martes se ubicó en $ 40,60, valor 2% inferior al viernes. Sin embargo, la última transacción se pactó a $ 40,35, con un descenso de 2,65% respecto al viernes. El monto operado en esta jornada fue relativamente bajo: apenas US$ 4 millones; en días previos se llegó a superar los US$ 30 millones diarios.

Luego de mantenerse por nueve jornadas consecutivas por encima de los $ 41 en el mercado mayorista y avanzar 1,5% en mayo, el dólar borró toda su ganancia mensual y ahora cae 0,5% frente al peso uruguayo. Además, está 9,2% por debajo de la última operación del año pasado. En la pizarra del Banco República (BROU) el dólar se ofrecía este martes a $ 39,20 para la compra y $ 41,60 para la venta. La fuerte depreciación del tipo de cambio en Uruguay coincide con la reunión que este martes mantendrá el Comité de Política Monetaria Copom del Banco Central, donde se espera por un nuevo aumento de la tasa de interés de política para anclar las expectativas inflacionarias de los agentes económicos. Fuerte baja en Brasil y otros emergentes El dólar cayó con fuerza y volvió a quedar por debajo de los 5 reales por billete verde en Brasil. La moneda estadounidense bajó 2% este martes, a 4,94 reales por dólar, mientras que la bolsa brasileña se anotaba una suba del 0,4%. En cambio, en Argentina el dólar el dólar blue hoy empezó con una fuerte suba que elevó en 3 unidades de su cotización de inicio, llegando a los 205 pesos argentinos para la compra y 208 para la venta. En tanto, dólar oficial aumentó 25 centavos hacia el final de la jornada para cotizar a 117,25 para la compra y 123,25 para la venta. Esta semana hay un día feriado, mañana miércoles 18 de mayo, por el Censo 2022 en Argentina. Por otro lado, en una jornada más optimista para los mercados globales, el dólar en Chile marca su tercera sesión a la baja, apoyado por la fortaleza del cobre y un retroceso del billete verde. En concreto, el tipo de cambio retrocede 8,95 unidades hasta los 849 pesos chilenos, su menor nivel desde el 26 de abril y su caída más grande desde el 12 del mismo mes, de acuerdo con Bloomberg. "Los inversionistas están considerando que las agresivas subidas de los tipos de interés a corto plazo por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos frenarán el crecimiento de la nación a largo plazo", explica el analista senior de mercados de XTB Latam, Francisco Román. Con Diario Financiero y El Cronista-RIPE