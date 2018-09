El dólar subió casi 6% en agosto con un rol activo del BCU en la última semana para sujetarlo

El dólar no acompañó este viernes el comportamiento regional y tuvo una nueva suba en el mercado de cambios. El dólar mayorista cerró la semana en $ 32,339, con un aumento promedio de 0,46% respecto al jueves. La divisa estadounidense finalizó la semana con un aumento de 1,34%. La apreciación mensual fue de 5,8%, la más abultada desde mayo de este año. Además, acumula un incremento de 12,4% en lo que va del año.

La operativa de este viernes fue por US$ 145,6 millones. El Banco Central (BCU) intervino nuevamente en el mercado de cambio con ventas spot por US$ 77,6 millones. Fue la tercera operación consecutiva que realizó en la semana la autoridad monetaria en la que se desprendió de US$ 275,7 millones. El máximo fue el jueves cuando vendió US$ 133,1 millones.

Este viernes la última operación efectuada a través de las pantallas de Bevsa fue a $ 32,35.

Por su parte, en la pizarra del Banco República (BROU), el dólar también operó al alza y cerró a $ 31,65 para la compra y a $ 33,05 para la venta, con una suba de 10 centésimos respecto a su cotización anterior. En cambios locales, la moneda llegó hasta $ 33,15 en la punta vendedora.

Argentina frena la corrida

Luego que el dólar tuviera una fuerte disparada en Argentina este jueves y llegara hasta los 42 pesos, la moneda operó a la baja. Tras un arranque alcista el Banco Central (BCRA) anunció poco después de la apertura que realizaría tres subastas de dólares, donde finalmente colocó US$ 250 millones. Eso generó una baja en el tipo de cambio que cerró a 37,40 pesos argentinos en las pantallas del Banco Nación (BNA), 80 centavos por debajo del cierre de un día atrás y lejos de los 39,10 pesos que tocó por la mañana.

En el mercado mayorista, el billete finalizó a 36,85 pesos, lo que representó una caída de 1,65 pesos. Esto significó sin embargo un avance de 5,05 pesos en la semana y de 8,54 pesos respecto al cierre de julio.

Por su parte, en Brasil el dólar también tuvo un freno. La moneda cotizaba a 4,064 reales con una baja diaria de 2%.