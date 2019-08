El dólar volvió a subir y se vende al público a  $ 37,55

El dólar se anotó una nueva suba este martes en la plaza local, en una jornada donde se siguieron de cerca los acontecimientos económicos en la vecina orilla.

La divisa se negoció en el promedio interbancario a $ 36,605, un valor 0,72% por encima de la última sesión. En tanto, la última operación a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizó a $ 36,580, con una suba de 0,22% respecto al lunes.

La jornada volvió a registrar la intervención del Banco Central (BCU) por cuarto día consecutivo. La autoridad monetaria vendió reservas por US$ 3,7 millones en el mercado spot para suavizar la suba en un día con operaciones por US$ 42 millones.

El BCU también realizó colocaciones a futuro por US$ 6 millones en tres contratos a setiembre, octubre y noviembre.

El aumento se reflejó en las pizarras al público. En el Banco República (Brou) el dólar se negociaba a $ 35,83 para la comprar y $ 37,33 para la venta. Por su parte, en la pizarra de los cambios privados el dólar cotizaba a $ 35,55 y $ 37,55.

En Argentina luego de un lunes negro en el que las acciones y bonos se derrumbaron y el riesgo país trepó fuerte hasta arañarlos 2000 puntos el dólar se mantuvo casi quieto.

El billete verde cerró a $ 57 en el minorista tras ventas de reservas del Banco Central (BCRA) por US$ 112 millones. La autoridad monetaria llegó a ofrecer US$ 150 millones de los que no adjudicó en su totalidad.

El dólar mayorista mostró un comportamiento similar y tras tocar un techo de $ 55,70, terminó a perforaba los $ 55 y se vendía a $ 54,75, 25 centavos menos

Antes de la apertura del mercado, el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza y el presidente del BCRA, Guido Sandleris coincidieron en asegurar que el tipo de cambio se encontraba en niveles competitivos y señalaron en que el gobierno utilizaría las herramientas a su alcance para mantenerlo en los niveles que tocó tras las elecciones PASO.

