El drama de la mujer solicitante de asilo en Reino Unido que fue hallada muerta al lado de su bebé desnutrido

Ahora la policía investiga la muerte de Mercy Baguma, originaria de Uganda, quien había solicitado asilo en Reino Unido y vivía en la "extrema pobreza", según la organización benéfica para refugiados Positive Action in Housing.

La ONG agregó que la mujer había quedado desempleada después de que expirara su derecho a trabajar en el país.

El cuerpo fue descubierto después de que se escucharan los llantos de su bebé, de 1 año de edad.

Su hijo fue encontrado llorando y "debilitado por varios días de pasar hambre", según Robina Qureshi, directora de Positive Action in Housing.

El niño fue trasladado al hospital y dado de alta el lunes, y fue puesto en cuidado de su padre.

Un portavoz de la policía dijo que su muerte está siendo tratada como inexplicable pero no sospechosa.

La organización benéfica explicó que Baguma se había puesto en contacto con ellos hace varias semanas diciendo que no tenía suficiente dinero para ella ni para cuidar de su hijo.

Otra organización, African Challenge Scotland, publicó un video en las redes sociales en los que la mujer aparece agradeciendo a sus voluntarios por entregarle alimentos a principios de junio.

@acscotland volunteers provided a food parcels to Mercy Baguma on Saturday 06/06/2020. Very sad news.May her soul rest in peace @AnneMcLaughlin @CllrGrahamC @BobDorisSNP @LordProvostGCC @ng_homes @TNLComFundScot @RefugeeSurvival @scvotweet @scotgov @policescotland @NatEmergTrust pic.twitter.com/R49ZXgtt5z