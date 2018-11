El ejemplo de cómo se “edulcoran” políticamente los resultados educativos y los antecedentes

Mariano Palamidessi, quien renunció este miércoles a su cargo como director ejecutivo del Instituto de Evaluación Educativa (Ineed), dijo en el programa radial No toquen nada de FM del Sol que a los problemas educativos “hay que mirarlos de frente” y “no hay que edulcorarlos, ni proteger a la gente diciendo 'quédese tranquilo que está más o menos bien'” cuando no lo están". A su vez, aseguró que el problema no está en la presentación de los datos, que son independientes, sino en la “interpretación” que posteriormente hacen las autoridades políticas de estos.

La afirmación de Palamidessi quedó de manifiesto en una entrevista que dio, junto a la presidente de Ineed, Alex Mazzei a radio El Espectador el pasado jueves 25 de octubre luego de que se publicara el informe Aristas de 2017 que reveló que siete de cada diez escolares de tercer año de Primaria en los contextos más desfavorables no son capaces de ubicar información en un texto, ni de reconocer “elementos básicos de la situación de enunciación”, ni de “deducir el significado de palabras o expresiones a partir del contexto”.

Mazzei dijo en esa entrevista al programa Rompkbzas que “los procesos de cada persona son diferentes” y que “la gente aprende a lo largo de toda la vida”. Ante esa respuesta, el periodista repreguntó: “¿Entonces abolimos la escuela?” y se desató un intercambio entre el periodista y la presidenta del instituto, hasta que Palamidessi interrumpió para plantear "un matiz”. “El que no aprendió a leer en Primaria lleva un hándicap toda la vida”, sentenció.

A su vez, el canal de Youtube de Presidencia publicó una entrevista realizada a Mazzei en el que la jerarca señalaba: “El informe no nos dice quien lee bien y quien lee mal, nos dicen quienes leen una literatura literal, quienes leen desde una perspectiva más crítica, quienes leen desde una perspectiva más lineal”.

En mayo de 2017, cuando Ineed presentó los resultados del informe de 2015-2016 que revelaron que el 60% de los jóvenes de 24 años no culminó bachillerato, Mazzei dijo a Radio Sarandí que “los datos no son nuevos, se vienen repitiendo desde hace 30 años”. El informe también advertía que al ritmo de los resultados será muy difícil cumplir con las metas de egreso de educación media superior planteadas por el gobierno, que pretenden llegar al 75%, y que todos los estudiantes de 17 años estén escolarizados a 2020. Coincidentemente, las principales autoridades de la educación estuvieron ausentes de esa presentación: faltaron sin aviso la ministra de Educación, María Julia Muñoz, el presidente del Codicen Wilson Netto, y la entonces directora de Secundaria, Celsa Puente.

Estos hechos fueron precedidos por otra renuncia. En diciembre de 2014 el anterior director ejecutivo del instituto, Pedro Ravela, dejó el cargo luego de que se presentara el primer informe que planteaba que "las bajas tasas de finalización de la educación media, tanto básica como superior, colocan a Uruguay en una posición rezagada con relación al resto de los países de la región”.

Según dijeron fuentes educativas a El Observador en aquel momento, la renuncia ocurrió debido a discrepancias sobre el manejo de los datos del informe final que se presentó y a diferencias en la fecha de su presentación, que estaba prevista para antes de las elecciones, pero no se realizó debido a sus resultados negativos.