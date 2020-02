El emprendimiento para conocer los rincones inexplorados de Uruguay

El gusto personal de Pablo Donagaray creó un emprendimiento que no solamente busca acercar a las personas al turismo rural y a la pesca deportiva, sino que invita a pensar el rol activo que podemos tener en la preservación de la naturaleza cuando estamos de vacaciones. “Siempre me gustó la pesca, desde muy chico. Mi padre me llevaba y él no era un gran pescador, pero notó que en mi sí era algo muy importante”, cuenta Donagaray.