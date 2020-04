El escándalo por la valija de Tinelli que viajó en avión y su explicación

El aislamiento social de Marcelo Tinelli transcurre en Esquel, una ciudad argentina a los pies de la cordillera de los Andes. Porque desde que el 19 de marzo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó la cuarentena total, el conductor de televisión se trasladó para esa localidad con su esposa, Guillermina Valdes, Lorenzo, su hijo más pequeño, su hija Candelaria y su novio.

Ya desde su partida, la actitud de Tinelli fue repudiada por internautas que comentaron en distintas redes sociales que no era justo que el conductor se pudiera ir de su casa a pasar la cuarentena a otra localidad que está en el otro extremo del país. A su vez, se sumaron a la ola de críticas medios argentinos como Clarín. No obstante, en ese momento, Tinellli dijo a Teleshow: “Hace 22 años que tengo casa acá y vine a mi casa a hacer la cuarentena con mi familia. Tengo domicilio en esta ciudad desde el año 1998. Nosotros vamos a hacer la cuarentena en Esquel y voy a cumplir con mis obligaciones laborales de manera home office desde acá”.

Pero esta semana Clarín publicó que el conductor de Showmatch contrató un avión privado calificado como "vuelo humanitario", que le trasladó una valija desde Buenos Aires hasta Esquel.

Y ante eso, Tinelli eligió el programa radial de Luis Novaresio para explicar el motivo detrás del vuelo. Según dijo el comunicador, su hija y él necesitan de una medicina que buscó en Esquel y no consiguió. Es por eso que contrató un taxi aéreo para que le llevaran el paquete a su casa.

“Yo no me moví en los 25 días que estoy acá”, afirmó Tinellí y agregó: “Nosotros lo único que hicimos es seguir un tratamiento médico. No teníamos los medicamentos, los pedimos a Buenos Aires y pagamos un taxi aéreo hasta Esquel”.

Pese a no contar cuál es el tratamiento que están realizando junto a su hija, el conductor del certamen de baile explicó: "Es algo normal. Lo tengo y no consigo la medicación acá. Y Cande continúa un tratamiento de salud que tiene hace años. Es algo privado (...) Es un traslado de medicamento a una ciudad autorizada. Puedo mostrar los papeles de la empresa del taxi aéreo en donde figura ‘traslado de medicamentos para pasajeros en la ciudad de Esquel’. Nada más””, indicó.

Además, Tinelli recordó que por su oficio, podría moverse por todo el país si así lo quisiera. “Estoy trabajando como si estuviera en el departamento de Buenos Aires. Al ser comunicador me puedo mover por todo el país. Sigo trabajando desde acá, ayudando a los curas villeros, también en la AFA, en la SuperLiga, y en mi empresa", subrayó.

El conductor contó, además, que Showmatch comenzará a mediados de mayo y no el 27 de abril como estaba previsto.