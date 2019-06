El exceso de lluvias enciende las primeras alertas para las siembras de invierno

El clima fue una aliado de lujo para agricultura que cerró una de las mejores zafras de cultivos de verano de la última década, con un récord de productividad de maíz y el segundo mayor registro para la soja. No obstante, ahora comenzaron a emerger algunos nubarrones en el horizonte para el período de siembra de invierno, tras una semana de intensas precipitaciones en todo el país.

El exceso hídrico acumulado en las chacras -donde se realizan labores de siembra de cultivos de invierno (trigo, cebada, avena, colza y carinata)- está retrasando la planificación que realizan los agricultores para ingresar a las chacras. Sembrar los cultivos fuera de la ventana habitual, suele traer aparejado menores rendimientos en su cosecha posterior y también retrasar el arranque de la próxima zafra de verano.

Según un relevamiento de El Observador, gran parte de los productores terminaron de levantar la cosecha de verano sobre fines de mayo o principios de junio. Posteriormente fueron aplicados algunos herbicidas que requieren de unos 15 días para poder sembrar la tierra. Una vez finalizado ese período comenzaron las lluvias, lo que imposibilitó el trabajo en las chacaras.

Marcelo Fraga, gerente comercial de Copagran, señaló que en su zona, al oeste del departamento de Colonia –Ombúes, Carmelo y Palmira– se contó solamente con unos 10 días de siembra y se avanzó un 15% del área. La empresa tiene intenciones de sembrar, entre cebada y trigo, unas 8.500 hectáreas.

“Están todas las chacras prontas, las semillas en los galpones y todo listo esperando alguna ventana (de tiempo). Pero uno mira para adelante y dan agua toda la semana”, se lamentó.

Si bien las precipitaciones se movieron en un margen de 20 a 60 milímetros en su zona de influencia, un clima pesado y húmedo prácticamente no dejó "hacer nada" en las chacras. Un aspecto positivo, hasta el momento, fue que no hubo grandes arrastres de tierra en las chacras que ya quedaron sembradas, rescató.

“Lo que está sembrado está naciendo bien, con la pata en el agua, pero viene bien”, añadió Fraga.

Pese a todo, informó que las intenciones de los productores son sembrar hasta el 15 de julio como plazo máximo.

“Sin duda que el clima nos va a ir condicionando para poder implantar los cultivos, pero el productor tiene la necesidad de sembrar porque financieramente tiene que hacerlo para poder cumplir”, aseguró.

El agua “embroma”

Edgardo Rostán, productor en Ombúes de Lavalle, admitió que en la zona ha llovido –hasta el viernes 14– entre 60 y 70 mm, con aguas muy desparejas dentro del área. Sin embargo, comentó que fueron anunciados entre 200 y 300 mm y eso, por ahora, afortunadamente se ha confirmado.

“De todas formas (el agua) embroma porque veníamos con un atraso importante en la siembra que estaba bastante dispar. Habían productores que les quedaba muy poco para sembrar de cebada y trigo, y otro tanto que prácticamente no se había sembrado, incluso sigue sin sembrarse”, advirtió.

En su caso personal, no tiene ni “un grano sembrado” porque terminaron con la cosecha de soja la semana pasada (sábado 8 de junio) y “la única prioridad” fue a la aplicación de herbicida para controlar las malezas, el raigrás resistente, entre otros. En general, dijo que en la zona se ve muy poco sembrado.

“La duda es lo que podría pasar con lo último que fue sembrado. Están muy saturados en agua los campos y no se levanta enseguida, están todo el tiempo mojados; falta sol, se mantiene la humedad y en lo que recién esta plantado puede llegar a generar podredumbre. Es una incógnita importante en esa área que se hizo en esos últimos días”, concluyó Rostán.

Pocos avances

Por su parte Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación Rural de Soriano, señaló que “se paró todo” y que se analizará la situación cuando pare de llover. “Personalmente paré de sembrar porque con el pronóstico que había no iba a adelantar mucho”, confesó. Sin embargo, aseguró que, a pesar del retraso, todavía se está en fecha.

“Cayeron unos 60 milímetros y ya van cuatro días con el suelo totalmente empapado. Eso hace que las siembras de los últimos tres días puedan tener dificultades de implantación por exceso de agua”, advirtió. Pese a todo, coincidió en que la siembra está poco avanzada, estimando un 20% del área de cultivo con casos puntuales que quizás hayan avanzado un poco más.

El mercado da una mano

Fraga explicó que la situación del mercado internacional tiene “bastante esperanzados” a los productores uruguayos en lo que refiere a los precios. La cebada en Uruguay está atada al precio del trigo en Chicago y está subiendo por las condiciones climáticas adversas en EEUU.

“Tanto las siembras como las cosechas de los hemisferios norte y sur están teniendo problemas y acá está subiendo el valor de la cebada. Hoy andaba en entorno de los US$ 200 por tonelada. Entonces, por ejemplo, si los precios estuvieran en US$ 160, el productor desiste porque el costo-beneficio de sembrar tarde no lo pagaría. Por el contrario, si tiene un precio que el costo-beneficio permita sembrar tarde, se va a estirar un poquito, como rango máximo, hasta el 10 o 15 de julio”, narró.

Crecerá el área de invierno

El área de cultivos de invierno crecerá 3% con relación a la campaña anterior, según estimaciones oficiales divulgadas el martes 11, con un incremento en trigo y en el tándem conformado por las oleaginosas invernales (colza y carinata), previéndose una caída en la siembra de cebada.

Según reveló la Encuesta Agrícola Invierno 2019, elaborada por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), la intención de siembra de cultivos de invierno para grano seco para la campaña 2019/2020 alcanzará las 474 mil hectáreas.

La consultora Blasina & Asociados informó este martes que de alcanzarse ese nivel de siembra se lograría la mayor superficie de chacra invernal desde la campaña de 2015/2016. De cumplirse esa intención de siembra, declarada por los informantes de la encuesta agrícola, se contaría con un área de cultivos de invierno un 3% superior a la de 2018/2019, cuando se sembraron 460 mil hectáreas.