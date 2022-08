El éxodo oriental: hubo más de medio millón de salidas desde Uruguay hacia Argentina; turistas gastaron US$ 184 millones

Como en un éxodo, cientos de uruguayos cruzan la frontera y marchan hacia Argentina semana tras semana. La mayor presencia de turistas locales se nota en Buenos Aires aunque otros también optan por destinos diferentes. La salida masiva fue alentada por el comportamiento del tipo de cambio paralelo en la vecina orilla que durante meses estuvo fuera de control.

Quizá sea más probable encontrarse de modo casual con un conocido en Buenos Aires que en Montevideo. Durante los fines de semana crece el movimiento de uruguayos en la capital porteña. Hay una percepción: casi todos, en algún momento, cruzaron el charco. Y aunque no sea así, hay datos que demuestran que las idas a Buenos Aires llegaron a un número importante.

Según datos del Ministerio de Turismo, en el primer trimestre del año se registraron 85.466 salidas de uruguayos hacia Argentina. Fue más de la mitad del turismo emisivo de Uruguay en ese período.

El gasto total medido en dólares corrientes fue de 37,5 millones. El gasto diario fue de US$ 59,3 en una estadía promedio de 7,4 días. Sin embargo, el éxodo más numeroso se observó en el segundo trimestre. Entre abril y junio se verificaron 423.538 cruces de fronteras, que dejaron en aquel mercado US$ 146,7millones. La estadía promedio bajó a 4,4 días y el gasto diario fue de US$ 79,2. El turismo emisivo hacia el país vecino tuvo un marcado incremento y se ubicó en el 75,8% del total.

En la suma de ambos trimestres, se constataron 509.004 salidas, con un gasto total de US$ 184 millones. La ida a Buenos Aires en los últimos meses fue promovida por el ritmo frenético del dólar blue. El tipo de cambio paralelo comenzó abril en 200 pesos argentinos y comenzó a acelerarse. En el cierre de junio estuvo en 238 pesos, con una brecha de 100% respecto al oficial.

Y siguió en vuelo. El 27 de julio tuvo el pico de cotización y se transó a 338 pesos argentinos.

LUIS ROBAYO / AFP

Vista de Buenos Aires

En contraste, ese mismo día la moneda estadounidense operó en Uruguay a $ 41,51 en su valor de venta, mientras el peso argentino estaba estático en $ 0,37.

Este viernes, el blue operaba en 295 pesos con una brecha de 110% respecto al tipo de cambio oficial en el mercado minorista, y una similar en el mayorista.

Por tanto, no es difícil imaginar que los viajes de uruguayos hacia Argentina continuarán durante el resto del año, o al menos mientras se mantenga la diferencia cambiaria a favor.

El perfil del viajero

Fernando Cambón es docente de la materia de planificación y gestión de destinos de la tecnicatura Gerencia Turística, de la Universidad ORT, y lleva 42 años como operador turístico de plaza. Dijo a El Observador que la estimación es que la salida de uruguayos hacia Argentina continúe. “Esto sigue porque no se ve ninguna medida que acorte la brecha cambiaria, más bien se va a mantener en los parámetros actuales. Va a haber más inflación y la brecha se va a ir acortando”, expuso.

Indicó que si bien lo más masivo son los viajes a Buenos Aires, también hay buena demanda turística para el resto del país. El perfil de los visitantes a la capital es heterogéneo y abarca todas las edades, aunque el público más joven es el más atraído. “La gente que está yendo a Buenos Aires realmente va a disfrutarlo como destino. Una buena gastronomía, espectáculos en la city porteña y no tanto a las compras”, señaló.

Añadió que la vestimenta de marca está en valores más altos que en Uruguay y por eso no se nota un turismo de compras. En ese sentido complementó que otros productos tampoco tienen precios convenientes por ser importados y tener valores en dólares. “Nadie va a Buenos Aires a comprar un celular. El que va lo hace para disfrutar”, expresó.

Respecto a otros destinos, informó que hay un turismo más familiar que prefiere San Carlos de Bariloche y un público de mayor edad está optando por recorrer destinos como Ushuaia y El Calafate.

LUIS ROBAYO / AFP

Buenos Aires

Hay otros viajeros que llegan al norte argentino, como las provincias de Tucumán y Salta y la zona de Puerto Iguazú en Misiones. Cambón marcó una peculiaridad que se está promocionando para este mes. Los operadores turísticos de Entre Ríos promocionan la celebración de la Noche de la Nostalgia que tradicionalmente se realiza en Uruguay el 24 de agosto. “Aprovechan una idiosincrasia uruguaya para venderla en otro país”, mencionó.

El operador turístico y docente de la ORT señaló que mayoritariamente se opta por transporte fluvial (con las dos compañías que conectan con Buenos Aires: Buquebus y Colonia Express) y el terrestre a través de autos particulares o excursiones. “El tipo de consumidor que está yendo a Buenos Aires no es de avión”, sostuvo.

Conexión

En el transporte fluvial, Colonia Express ofrece salidas desde Montevideo desde la hora 5 hasta las 16.45. La frecuencia para el retorno comienza a las 8.30 hasta la hora 20. Buquebus ofrece dos frecuencias directas desde Montevideo por día, y tres con escala en Colonia.

En el aéreo, a principios de mes, Aerolíneas Argentinas anunció nuevas conexiones entre Uruguay y el país vecino. La compañía sumó como destinos a Ushuaia, El Calafate, Jujuy, Mar del Plata, Santiago del Estero, Santa Fe, La Rioja, Formosa y Trelew.