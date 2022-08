El extraño caso de Nairo Quintana y el tramadol, descalificado sin violar reglas antidopaje

El colombiano Nairo Quintana, del equipo Arkéa-Samsic, "fue descalificado del Tour de Francia 2022", en el que terminó en sexto lugar, por una infracción médica, anunció este miércoles la Unión Ciclista Internacional (UCI).

"El corredor colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas fue sancionado por infringir la prohibición del uso de tramadol en la competición", explicó la UCI en un comunicado.

No obstante, el organismo internacional precisó que no se trata de una "violación de las reglas antidopaje" y que el ciclista puede recurrir en un plazo de 10 días.

La UCI señaló que las dos muestras de sangre seca proporcionadas por el corredor fueron analizadas el 8 (7ª etapa) y 13 de julio (11ª etapa) durante la 'Grande Boucle' y revelaron la presencia de tramadol, un analgésico que no está en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Como se trata de una primera infracción, Quintana, de 32 años, sigue siendo elegible y puede participar en el resto de las competiciones.

AFP

Nairo Quintana el en el Tour 2022

Horas después, Quintana emitió a través de sus redes sociales un comunicado en el que expresó su "sorpresa del anuncio de la UCI de una infracción por uso de tramadol" y precisó que su equipo de abogados está ya preparando su defensa.

"Desconozco totalmente el uso de esta sustancia y niego haberla utilizado en mi carrera", añadió el colombiano, que en un primer momento dijo que iba a estar en la Vuelta a España que comienza el viernes "montado sobre mi bicicleta dando lo mejor de mí para mi equipo, mi país y mis seguidores".

Antes, fue el equipo Arkéa-Samsic el que a través de otro comunicado indicó haber "tenido conocimiento de la notificación de la UCI y recibida por Nairo Quintana", destacando que el ciclista colombiano no ha sido sancionado. "El equipo Arkéa-Samsic no hará ningún otro comentario", añadió la formación bretona, que precisamente el martes había anunciado la renovación del escalador colombiano hasta 2025.

Prohibido en competición

La UCI prohíbe el uso del tramadol en competición en todas las disciplinas y categorías desde el 1° de marzo de 2019, "con el objetivo de preservar la salud de los corredores teniendo en cuenta los efectos secundarios de esta sustancia", explica la UCI en su comunicado.

AFP

Nairo Quintana el en el Tour 2022

¿Cuáles son los efectos secundarios? El principal punto es que el abuso de esta medicación, un analgésico de la familia de los opioides con una potencia que es entre seis y 10 veces menor que la de la morfina, genera un efecto calmante y relajante que puede provocar caídas en el pelotón.

En ese sentido, se ha mencionado que ciclistas pueden quedarse dormidos ante el abuso de esta sustancia, lo que sería un riesgo en caso de ocurrir en plena competencia.

"Es un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central y engendra serios problemas de concentración", afirmó la UCI en la solicitud para declararlo antirreglamentario.

No correrá la Vuelta

Esta descalificación de Quintana permite al francés Romain Bardet (DSM) ocupar la sexta posición del colombiano en la clasificación general del Tour de Francia 2022.

En la salida de la última etapa del Tour, Quintana declaró que no estaba en su mejor estado de forma. "Estos últimos días no me encontraba bien, me costaba un poco respirar, pero el trabajo de equipo en general ha sido muy bueno y estamos entre los diez primeros del Tour de Francia", dijo.

Quintana ganó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, además de contar con tres podios en el Tour de Francia (segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016).

Nairo cuando ganó el Giro

Finalmente, este jueves el colombiano anunció que no participará en la Vuelta a España, que arranca este viernes, explicando que no tiene "la cabeza ni el cuerpo para la competición".

"Prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado en el día de ayer (miércoles)", declaró el corredor de 32 años, ganador de la Vuelta en 2016, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Después de indicar que había "podido reflexionar durante la noche", el corredor juzga que no está "en condiciones" de participar en la carrera.

"Estaré trabajando durante estos diez días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones", concluyó, dejando entrever que recurrirá la sanción de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Con base en AFP