El FBI habría encontrado documentos de “alto secreto” en la mansión de Donald Trump

El diario neoyorquino The Wall Street Journal publicó una lista de lo que el FBI secuestró de la mansión de Donald Trump. Según su información, los agentes se llevaron 20 cajas con carpetas de fotos y también información sobre “el presidente de Francia”. Lo más significativo sería una lista con documentos confidenciales. Esa clase de archivos no puede salir, por ley, de los ámbitos públicos sin una expresa orden. Algunos de esos papeles serían de alta sensibilidad. El diario no brinda precisiones.

“Mis abogados y representantes estaban cooperando plenamente y se habían establecido muy buenas relaciones. El Gobierno podía tener lo que quisiera, si lo teníamos”, publicó Trump el jueves en redes sociales. Según el diario, le habrían reclamado esa documentación al expresidente, quien no los devolvió. Ese mismo jueves, según The Washington Post, los agentes del FBI fueron en búsqueda de esa documentación. El diario de la capital de Estados Unidos publicó que se trataría de “documentos secretos sobre armamento nuclear”. Sin embargo, no cita fuentes, aclara que son “anónimas”. A tres meses de las elecciones de medio término es muy difícil ponderar qué sucedió y los motivos por los cuales Trump pudo llevarse a su casa documentación reservada y mucho menos las razones por las cuales no devolvería material sensible que no puede salir de las oficinas públicas. Trump el viernes dijo que “el tema de las armas nucleares es una mentira, al igual que Rusia, Rusia, Rusia fue una mentira, los dos impeachments fueron una mentira y mucho más. La misma gente sórdida involucrada”. El expresidente dijo en redes el viernes: “¿Por qué el FBI no permitió la inspección de áreas en Mar-a-Lago con nuestros abogados, u otros, presentes? Los hizo esperar afuera en el calor, no les permitió acercarse siquiera. ¿Alguien quiere plantar información?”. Sin embargo, el FBI entregó a los abogados de Trump un listado del material incautado. Trump no lo hizo público y, ni él ni sus abogados, aclararon sobre cómo habrían llegado a la mansión esos documentos. El Departamento de Justicia presentó el jueves mismo un certificado ante el juzgado del Sur de Florida para que tanto la orden de registro como la lista de documentación incautada (no su contenido, que se presume secreto) fueran de dominio público. Trump tuvo la posibilidad de hacer público lo que sus abogados y el juzgado tuvieron y sin embargo no lo hizo. Al día siguiente pidió que se publicaran. En la medianoche del jueves publicó en redes: “No solo no me opondré a la publicación de los documentos relacionados con la redada y el allanamiento antiamericano, injustificado e innecesario de mi casa en Palm Beach, Florida, Mar-a-Lago, sino que voy a dar un paso más alentando la publicación inmediata de esos documentos, a pesar de que han sido elaborados por demócratas de izquierda radical y posibles futuros oponentes políticos”. Más tarde escribió: “Publiquen los documentos ya”, sin aclarar por qué no los publicaba él mismo. De ser cierto que había documentos secretos que afectan a la seguridad nacional de Estados Unidos, estas idas y venidas, a tres meses de las elecciones pueden complicar las internas de los republicanos y poner a Trump en conflicto con la ley.