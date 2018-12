El freno al crecimiento y la pérdida de empleos

Los datos que se conocieron la semana pasada sobre la actividad económica muestran un panorama preocupante a la luz de los desafíos que tiene Uruguay. Durante los últimos dos trimestres, la economía dejó de crecer. Y ese estancamiento esconde dos realidades diferentes. La de los sectores que todavía mantienen cierto dinamismo y los otros, que compensan ese crecimiento ajeno con una caída de su actividad. El problema hoy es que esos sectores que crecen generan poco empleo y los que caen, por el contrario, afectan a un importante número de uruguayos que aun en el tercer trimestre, siguieron aumentando el número de inactivos.

El crecimiento acumulado por la economía uruguaya durante el segundo y tercer trimestre del año fue de apenas 0,1%. Fueron meses difíciles, con la crisis argentina a flor de piel y el impacto de la sequía en los números de exportación. Y en ese contexto, no se trata del peor escenario posible, pero tampoco es una situación ni deseable ni cómoda para una economía que necesita crecer para generar oportunidades.

Si se compara el tercer trimestre con igual período del año pasado, la economía se expandió 2,1%. Pero esa cifra es engañosa. Entre julio y setiembre del año pasado, la refinería de Ancap estaba completamente paralizada. Eso no implicó trabajadores en seguro de paro ni mucho menos. La refinería seguía empleando la misma cantidad de gente, solo que no producía. Si se deja a un lado ese fenómeno, el crecimiento de la actividad habría sido de 1,2% en el período.

Otro sector que tiene muy escaso impacto en la actividad es el sector transporte y comunicaciones, que crece a una tasa de 6,1%. La totalidad de esa expansión se debió a un mayor consumo de datos, tanto en consumo final, para empresas como también en exportación –principalmente a través del Data Center de Antel–. Más datos no implican más empleo. O por lo menos, el impacto que tiene es marginal.

Si seguimos restando, y se considera la economía sin refinería y sin datos, el PIB mantiene los mismos niveles respecto a igual período del año pasado. Se trata de una economía estancada en su producción, con escasa capacidad para atraer nueva inversión y un creciente problema de empleo entre sus habitantes.

En los últimos 12 meses relevados, la inversión privada se contrajo 1,3%. Se trata del quinto año consecutivo –cerrado en setiembre– de caída de este indicador. Hoy la inversión privada representa 13,2% del PIB, su nivel más bajo desde el año 2005, en el inicio del ciclo de bonanza económica.

Con niveles tan bajos de formación de capital es difícil pensar en recuperar empleo. En el promedio del trimestre finalizado en octubre hubo una pérdida de 11.000 puestos de trabajo respecto a igual período del año pasado. De esa manera, se acumulan 56.000 puestos perdidos en los últimos cuatro años. Lejos de estabilizarse, las cifras del mercado de trabajo continúan un sostenido proceso de deterioro.

Los datos de actividad del tercer trimestre muestran que la construcción está en caída (-0,7% interanual), el comercio está en caída (-0,9%) y la industria sin refinería también retrocede (-2,4%). Si estos sectores encima reducen su inversión, ¿qué posibilidades hay de que en el corto plazo el mercado laboral logre cambiar su tendencia?

La producción agrícola creció y esa es una buena noticia, pero la economía en su conjunto no empuja. Eso impide el acceso a la vía rápida para solucionar los problemas de empleo y el drama fiscal que tiene el país. La corrección inocua parece cada vez más improbable. La ola del crecimiento no vendrá esta vez a limpiar los problemas del país: un Estado pesado que restringe las posibilidades del sector privado y una estructura productiva que no logra generar oportunidades para todos los uruguayos.