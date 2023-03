El futbolista uruguayo que se sumó al look de las uñas pintadas con el que los jugadores dan mensajes

El futbolista uruguayo Brian Ocampo apareció en sus redes con las uñas de lsus manos pintadas de negro, una tendencia que algunos jugadores han incorporado con el fin de dar distintos mensajes para concientizar sobre distintos temas.

El delantero que fue operado de su rodilla días atrás compartió este miércoles una foto de su recuperación en la que se lo ve con las uñas pintadas mientras toma mate.

Instagram

Brian Ocampo y su look con las uñas pintadas

Antes también había mostrado su look al compartir fotos de las páginas de los libros que lee.

Instagram

El look con las uñas pintadas de Brian Ocampo

Los mensajes que quieren dar

Desde hace un tiempo algunos jugadores han incorporado esta tendencia.

En enero de 2022, Serge Gnabry, uno de los jugadores más destacados de Bayern de Múnich, llamó la atención con ese look.

Miguel A. Lopes / Pool / AFP

Serge Gnarby

Según el diario alemán ‘Bild’, su gesto fue en relación con la organización ‘YGAP’, que utiliza la visibilidad y popularidad de algunos de los hombres más reconocidos a nivel mundial para dar voz a la problemática del abuso infantil.

En octubre del año pasado, un uruguayo, Michael Santos, apareció con las uñas pintadas de negro en una conferencia de prensa de Talleres de Córdoba.

Michael Santos cuando se pintó las uñas

Medios argentinos señalaron que lo hizo para sumarse a la campaña que llevaba adelante Gnabry.

Otro jugador, Borja Iglesias, de Betis de España, lleva adelante esta tendencia desde 2020 y explicó su causa.

Twitter

Borja Iglesias

“Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan’, dijo el delantero en Twitter, al explicar su look luego de recibir insultos.