El gobierno de Lacalle Pou a un round del éxito o del “apocalipsis”

Con el impulso dado por el presidente Luis Lacalle Pou al proyecto de reforma jubilatoria se cumplió aquel pedido del expresidente colorado Julio Sanguinetti sobre la necesidad de que el oficialismo gane “el centro del ring”, pero aún restan algunos rounds para conocer cómo terminará esta pelea.

Es innegable el protagonismo del gobierno, y más que nada del presidente Luis Lacalle Pou, en ese asunto que obligará a los partidos a pronunciarse y a correr el riesgo de pagar eso que se llama “costo político”. Costo político que no es otra cosa que la posibilidad de que en las elecciones venideras los votantes pasen facturas por lo hecho o por lo no concretado. Siguiendo con esa metáfora boxística, el centro del cuadrilátero le asegura al peleador que no estará arrinconado contra las cuerdas, pero nada le certifica que le llenen la cara de dedos en su afán de protagonismo.

Sin embargo, por lo menos en el Partido Colorado entienden que el primer round de esta pelea por reformar el sistema jubilatorio, está ganada. Creen que en ese primer asalto con puntos a favor del oficialismo se ganó buena parte de la batalla ante la opinión pública, y para eso citan la encuesta de Equipos consultores en el que un 72% de los consultados creen que el sistema previsional debe ser modificado y un 61% avala el incremento de 60 a 65 años de la edad para jubilarse, como propone el anteproyecto del gobierno.

Además, en el oficialismo entienden como altamente positivo que algunos de los principales líderes del Frente Amplio hayan aceptado que es necesario reformar el sistema previsional. "Celebro la actitud del presidente, que ha sido muy positiva en ese sentido de tomar las riendas del asunto y ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país. Es una cuestión de Estado y es imposible que sea solucionada o encarada por un solo partido con un solo punto de vista" al tratarse de una transformación que refiere a "temas muy hondos" y a "perspectivas muy importantes respecto al futuro", dijo el exministro de Economía Danilo Astori en En Perspectiva de Radio Mundo.

El centro del cuadrilátero le asegura al peleador que no estará arrinconado contra las cuerdas, pero nada le certifica que le llenen la cara de dedos en su afán de protagonismo.

En tanto, el expresidente José Mujica afirmó: “Es una ventaja que la gente viva 20 años más y tenemos que afrontarlo entre todos. Y si hay que laburar más habrá que laburar más”. Pero es el “segundo round” de esta pelea el que resultará definitivo no solo para la aprobación de la reforma, sino para la continuidad más o menos ordenada de la alianza de gobierno que conforman los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto e Independiente.

Así, las próximas semanas serán fundamentales para conocer si esas fuerzas se ponen de acuerdo para levantar sus manos al unísono en el Parlamento. Entre los blancos parece no haber dudas. Algunos parlamentarios como Gustavo Penadés (Herrerismo) y Jorge Gandini (Por la Patria) que en un principio habían planteado la necesidad de que la propuesta fuera respaldada también por el Frente Amplio, poco a poco se fueron alineando con Lacalle Pou y con Sanguinetti acerca de que no es necesario esperar a la izquierda. “Si se llega a dar la hipótesis de que (el Frente Amplio no acompañe), nosotros tenemos que seguir adelante”, había dicho Sanguinetti a El Observador.

“Si planteamos bien la reforma, el costo político lo va a tener quien revele una actitud oportunista y no se sume a hacer los cambios. Ese va a ser el gran costo político que alguien va a pagar”, dijo a su vez Gandini a Búsqueda. En el Partido Colorado también hay una opinión proclive a la aprobación de una reforma. Sanguinetti fue quien más énfasis puso en esta necesidad al afirmar que este asunto pondrá a prueba “el nivel de conciencia ética” del sistema político”. “Es un tema ético-político. Es un deber de todo el sistema”, insistió.

Las dudas y las miradas se centran en Cabildo Abierto. Su líder, el senador Guido Manini Ríos, ha dicho que la reforma es necesaria pero advirtió que la Caja Militar tiene sus propias características y tratará de defender sus actuales peculiaridades –los militares pueden jubilarse con 20 años de servicio y menos de 50 años de edad- o, por lo menos, algunas de ellas. Los votos de Cabildo son fundamentales para aprobar la iniciativa y, si Manini Ríos le niega su apoyo, no solo frenará una reforma que pretende ser una de las marcas distintivas de la actual administración. También será un durísimo golpe para la existencia misma de coalición de gobierno que deberá transitar el resto de la gestión con uno de sus socios desafiando seriamente la unidad. “Sería el apocalipsis”, exageró un dirigente colorado.

El “tercer round” del que hablan en el gobierno tiene su relevancia pero no es imprescindible ganarlo. Se trata de convencer al Frente Amplio para que sume su apoyo pero, si no fuera posible, tampoco está claro quiénes pagarán los tan mentados “costos políticos”.

Lo que sí es evidente es que el oficialismo se encamina a una definición que no solo marcará una intensa muesca en la gestión del presidente Lacalle Pou. También puede servir para abroquelar a la coalición de gobierno o para precipitarla hacia un anticipado final.