El “Gran Hermano” Lacalle Pou busca la reelección blanca con un ojo en sus socios

El presidente Luis Lacalle Pou les ha advertido a sus dirigentes que no se apuren, que no es tiempo de elecciones, que ahora se trata de gobernar, que no hay mejor candidato que una buena gestión de gobierno.

El político Luis Lacalle Pou les aconseja que en las próximas elecciones traten de abrir el abanico de postulantes, les dice que cuantos más candidatos más posibilidades de ganar, les pide que los aspirantes sean solidarios con sus contrincantes para que al Partido Nacional le vaya lo mejor posible Los intereses del presidente Lacalle Pou y del político Lacalle Pou parecen contradictorios, pero el mandatario no tiene más remedio que equilibrar la urgencia de una gestión que debe mostrar resultados cuanto antes, y la premura de una campaña electoral que se avecina imparable. No por nada el Lacalle Pou político se lanzó de lleno a la lucha por la presidencia cuando oficializó su precandidatura en enero de 2013, lo que medido en los actuales tiempos electorales equivale a enero de 2023. Lacalle Pou sabe, además, que para que el Partido Nacional repita su permanencia en el poder –un hecho que no ocurre desde 1962- necesita que a sus socios de la coalición multicolor también les vaya bien. “Al presidente le interesa la suerte de todos los socios de la coalición”, dijo a El Observador un allegado del mandatario. Otro señaló que Lacalle Pou será una especie de “Gran Hermano 2024 que desde Torre Ejecutiva estará atento para que a todos los aliados les vaya lo mejor posible”. Por eso, es preciso que, entre otras cosas, el Partido Colorado resuelva convenientemente su candidatura presidencial. El Observador informó que entre los colorados hay quienes piensan que la mejor forma de colaborar con la suerte de la coalición es elegir un candidato “liberal progresista” que evite que el barco oficialista se escore demasiado hacia la derecha. Esto lo dicen previendo que el postulante blanco sea el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado –representante del oficialismo lacallista- y, el de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos –quien claramente apunta a votos conservadores. Con ese panorama, estos colorados creen que una candidatura de Pedro Bordaberry no sería lo mejor para apuntar un poco más al centro político. Por eso exploraron la posibilidad de impulsar al director de Ceres, Ignacio Munyo, quien dijo que por ahora no tiene aspiraciones electorales. Una solución intermedia la daría el nombre del presidente del Codicen, Robert Silva, un batllista clásico que saciaría las aspiraciones del grupo Ciudadanos al que pertenece y que lidera el ministro de Medio Ambiente, Adrián peña, y las del sector Batllistas del secretario general colorado y dos veces presidente Julio Sanguinetti. Lacalle Pou también mira con interés hacia Cabildo Abierto dando casi por descontado que Manini Ríos será candidato pero aspirando a que el novel partido marque sus diferencias con el Partido Nacional pero sin comprometer la unidad de la coalición gobernante. Además, los blancos esperan que el Partido Independiente – el ala más volcada a la izquierda del oficialismo- levante cabeza luego de la magra votación de la pasada elección en la que solo logró colocar al diputado Iván Posada en el Parlamento. El orientador de ese partido, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ha dicho que está afín a presentarse como candidato presidencial nuevamente para tratar de convencer a los uruguayos de que cuanto más gente los vote, más progresista será el gobierno al que apoyen en el balotaje. Por otra parte, en el oficialismo existe cierta preocupación acerca de la posibilidad de que una candidatura presidencial del frenteamplista Yamandú Orsi – más heterodoxa que la de Carolina Cosse- le robe a la coalición gobernante una parte de los votos que Manini Ríos y el colorado Ernesto Talvi le habían sacado en 2019 por derecha y por izquierda. En definitiva, el equilibrio ideológico, y el cuidado en los tiempos electorales, pueden resultar decisivos para el sucesivo éxito de aquellos que se juntaron para dejar sin gobierno al Frente Amplio. “Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo/porque no es lo que importa llegar solo ni pronto/sino con todos y a tiempo”, escribió el poeta León Felipe, y algo así pretende Lacalle Pou en su relación con los socios de coalición. O, apelando al alguien más cercano, podría repetir la buenaventura que Luis Alberto Lacalle Herrera repartía entre sus adversarios cuando era candidato presidencial y llegaba el día de las elecciones. “Les deseo buena suerte para todos. Pero un poco más para mí”, decía el padre de quien ahora busca una reelección que al Partido Nacional le es esquiva desde hace más de 60 años.