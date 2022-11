Las bromas del "Profe" Ortega a Cavani y Torreira en el asado de la selección uruguaya en Abu Dabi

La selección uruguaya compartió un asado durante este miércoles en Abu Dabi realizado por el cocinero, Aldo Cauteruccio y en el que las imágenes pudieron mostrar a los jugadores disfrutando un buen momento.

Según difundió AUF TV, se puede ver al preparador físico de la selección, Oscar "El Profe" Ortega riéndose con Edinson Cavani. "Para mí era un privilegio compartir un equipo con él, porque lo seguí muchos años de lejos y nunca pudimos estar juntos así que es un privilegio realmente", sostuvo el Matador.

"Yo lo quise tener varias veces pero no me daba el dinero, ¿Qué iba a hacer?", dijo frente a las cámaras mientras se abrazaba con el "Matador". "A ver, me dio para este señor", en referencia a Lucas Torreira, que estaba al lado y abrazó. "Y quedé loco de la vida, salí campeón", agregó. El preparador físico aludió a la liga española ganada por ambos en Atlético de Madrid en la temporada 2020-2021.

También se ven imágenes de un partido de truco en el que las parejas eran Rodrigo Bentancur y Nicolás de la Cruz que se enfrentaban a los goleros Sergio Rochet y Fernando Muslera. Otro partido de truco que también se jugó fue entre Luis Suárez y Mathías Olivera contra Matías Viña y José Luis Rodríguez. "Vamos ganando nosotros", dijo Suárez.

En otra mesa se ven sentados y riéndose Facundo Torres, Sebastián Sosa, José María Giménez y Darwin Núñez.