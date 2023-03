El hombre que cambió la percepción pública sobre la Guerra de Vietnam tiene un cáncer terminal

"El 17 de febrero, sin mucha advertencia, me diagnosticaron cáncer de páncreas inoperable", dijo Daniel Ellsberg, exanalista militar de 91 años, quien en 1971 filtró miles de documentos a los medios de comunicación, revelando así que los sucesivos gobiernos estadounidenses habían mentido al público sobre el desarrollo de la guerra.

La filtración, que cambió la percepción pública del conflicto, fue el tema central del thriller de Hollywood de 2017 The Post, producido y dirigido por Steven Spielberg, película que narra la historia de la publicación de los artículos por parte del diario The Washington Post.

Ellsberg señaló que optó por no someterse a la quimioterapia porque no le ofrece ninguna promesa. "Tengo la garantía de un excelente cuidado hospitalario cuando sea necesario", agregó el exconsultor del gobierno estadounidense, galardonado en 2006 por sus aportes a la teoría de la decisión que se conoce como “la paradoja de Ellsberg”.

El exfuncionario trabajaba en la Corporación RAND, creada en 1948 por la Compañía Douglas para ofrecer servicios de investigación y análisis a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuando filtró 7.000 páginas clasificadas que determinaron, contrariando las afirmaciones de los funcionarios del gobierno de Richard Nixon (1969-1974), que el conflicto de Vietnam era imposible de ganar.

El diario The New York Times publicó extractos hasta que la administración Nixon obtuvo una orden judicial que prohibía al periódico continuar haciéndolo por motivos de seguridad nacional, publicación que no obstante continuó el diario The Washington.

En esas circunstancias, Ellsberg fue acusado en virtud de la ley de espionaje de los Estados Unidos. El proceso, sin embargo, terminó en un juicio declarado nulo en 1973, después que se probara que el gobierno de Nixon había recurrido a medios ilegales para reunir pruebas en su contra.