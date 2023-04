El jefe de la Confederación Británica de la industria fue despedido por conducta sexual inapropiada

El principal ejecutivo de una de las organizaciones empresariales más importantes del Reino Unido, la Confederación Británica de la industria (CBI) Tony Danker, fue despedido por quejas sobre “conducta inapropiada” con una empleada.

Otros tres empleados de CBI también fueron suspendidos "en espera de una mayor investigación sobre una serie de acusaciones en curso", dijo el grupo empresario.

Agregó también que "está en contacto con la policía" y que "cooperaría plenamente con cualquier investigación policial".

Danker había dado un paso al costado en marzo después de que la CBI contratara al bufete de abogados Fox Williams para investigar su conducta.

Según sus allegados, Danker se sorprendió por la decisión del CBI de despedirlo con efecto inmediato y sin paquete de despido.

Danker, quien se convirtió en director general del grupo empresarial en noviembre de 2020, se disculpó previamente por cualquier "ofensa o ansiedad" que haya causado, diciendo que fue "completamente involuntario".

La semana pasada, el periódico The Guardian informó denuncias de conducta sexual inapropiada contra empleados de CBI, incluida una denuncia de violación en una fiesta en un barco en el verano en 2019.

Muchas de las acusaciones más serias son anteriores a la época de Danker como director general.

En su declaración este martes, la CBI dijo que “Tony Danker es despedido con efecto inmediato luego de la investigación independiente sobre quejas específicas de mala conducta en el lugar de trabajo en su contra.

La junta directiva aclaró que “que Danker no es objeto de ninguna de las acusaciones más recientes en The Guardian, pero ha determinado que su propia conducta no estuvo a la altura de lo que se esperaba del director general".

La CBI dijo que hubo "fallas graves" en la forma en que Danker manejó las denuncias de conducta sexual inapropiada y que ahora comenzaría una "revisión de raíz y rama" sobre su cultura de gobierno.

"Ya está claro para todos nosotros que ha habido fallas graves en la forma en que hemos actuado como organización. Debemos hacerlo mejor y debemos ser mejores", agregó la junta.

Danker ha sido reemplazado como director general por Rain Newton-Smith, execonomista jefe del CBI, quien es la segunda mujer en liderar el grupo después de Carolyn Fairbairn, quien renunció en 2020.

En una de las primeras consecuencias del escándalo, el director ejecutivo de la compañía cervecera Adnams dijo que había mantenido conversaciones con su equipo de liderazgo sobre la posibilidad de dejar el grupo luego de los escándalos.

También el grupo de tiendas Marks and Spencer dijo que había escrito al director general interino de la CBI para "buscar garantías", mientras que Rolls-Royce dijo que las afirmaciones recientes eran "profundamente preocupantes".

El CBI representa a más de 190.000 empresas y se encarga del lobby con los políticos para que se instrumenten políticas que beneficien a las empresas del Reino Unido.

También organiza regularmente eventos para que los líderes empresariales se reúnan y compartan ideas sobre política y economía, además de ofrecer servicios de investigación y consultoría para sus miembros.

Los hallazgos de la investigación sobre Danker por ahora permanecen reservados y varios organismos gubernamentales han suspendido sus relaciones con la CBI.

(Con información de agencias)