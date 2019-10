El millonario 5 de Oro salió en un asentamiento próximo al arroyo Carrasco

La jugada ganadora del millonario 5 de Oro -que tenía varios pozos acumulados por casi US$ 3 millones- se vendió en el humilde barrio El Monarca, ubicado en ruta 8 km 21.700, en el límite entre Montevideo y Canelones.

El vendedor fue el subagente 7 de la agencia 35 de Montevideo, ubicado en Camino del Oriente solar 150. El propietario de la subagencia Eduardo Méndez dijo a El Observador que desde que tiene este negocio en 2010 es la primera vez que vende una jugada ganadora de un 5 de Oro.

“Por acá no apareció nadie aún. No tengo idea quién pudo ser el ganador. Ayer (por el jueves) fue una locura de ventas”, aseguró el comerciante.

En caso que el ganador del 5 de Oro aparezca deberá dejar una porción de su premio bruto a manos del Estado. El 5% (unos US$ 142.500) del pozo se destina al Fondo Nacional de Recursos y otro 12% por concepto de IRFP (unos US$ 319.200). De todas formas, el afortunado se irá para su casa con una suma nada despreciable de casi US$ 2,5 millones.