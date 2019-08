El motor que le preocupa a Astori y que no arranca

Es uno de los temas que preocupa y que ha acaparado prácticamente las últimas exposiciones públicas del ministro de Economía Danilo Astori: la marcha de la inversión privada. Es que el jerarca considera clave que este motor de la economía uruguaya recobre dinamismo para atender otro tema que el propio jerarca ha identificado como “el principal problema económico que tiene Uruguay”: el empleo. En el segundo trimestre del año se perdieron 16.000 puestos respecto a igual período del año pasado, y fue el peor registro desde 2007.

En una reciente entrevista con Diario de Campaña de NSTV-Nuevo Siglo, el ministro de Economía dijo que el dato de desempleo de junio (de 8,9%) era “alto y preocupante. No nos tiene para nada cómodos. Esta es la otra cara de la caída de la inversión”, aseguró.

Precisamente, pese a que Astori se ha mostrado confiado en que los incentivos que ha otorgado el gobierno para impulsar la inversión privada den sus frutos, el 2019 viene mostrando otra cara.

En el acumulado enero-julio, la cantidad de proyectos que se presentó ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) para acogerse a los beneficios impostivios del régimen fue de 171, con una contracción del 29% respecto al mismo período del año pasado y el número más bajo desde 2015 (ver gráfico).

De acuerdo el informe de la Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep) -que depende del Ministerio de Economía- “la volatilidad en el número de proyectos presentados puede estar explicada por el significativo adelantamiento de inversiones en el año 2018 debido a la entrada en vigencia del nuevo régimen de promoción de inversiones (Decreto 143). Lo cual impacta en la menor presentación de proyectos en los meses siguientes”.

Por su parte, el monto de inversión asociado a los proyectos presentados en el acumulado enero-julio fue de US$ 188 millones, una baja sensible (63%) respecto a los US$ 510 millones del igual período del año pasado.

De acuerdo a los últimos datos oficiales de Cuentas Nacionales del Banco Central (BCU), la inversión privada se contrajo 4,8% en el primer trimestre de este año y completó dos años consecutivos de caída.

Características de los proyectos

En el acumulado a julio, el 73% de los proyectos presentados ante la Comap corresponde a pequeñas y medianas empresas (pymes). Dentro de ese porcentaje, el departamento que presentó mayor cantidad de iniciativas fue Montevideo con 38% del total.

Por su parte, por sector, el mayor número de proyectos fue de servicios (26%), seguido por comercio (25%), agro (24%), industria (19%) y turismo (6%). En cuanto a los montos de inversión, el sector industria fue quien acaparó la mayor cantidad (48%), seguido por servicios (23%).

Los proyectos que se elevaron ante la Comap proyectaron las creación 808 nuevos puestos de trabajo promedio anual para los próximos cinco años y a elevar en US$ 32 millones sus exportaciones.