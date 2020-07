El MSP dio el sí y este fin de semana habrá recitales

A falta de pocos días para la fecha en la que estaban programados distintos shows con entradas agotadas, todavía faltaba el sí final del Ministerio de Salud Pública (MSP). Y para alivio de todos los involucrados la respuesta afirmativa llegó en la tarde del martes a la Intendencia de Montevideo. Finalmente se dará paso entonces a la tan esperada fase 0 de la reapertura de los espectáculos públicos, que implica la realización de shows en salas pequeñas, con mesas y sillas para el público.

Esta fase permite entonces la realización de shows en bares y pubs que ya estén abiertos, y también a salas como las montevideanas La Trastienda o la Sala del Museo, entre otras, que deberán contar con la habilitación municipal. El protocolo aprobado es el elaborado por el colectivo Uruguay es música, que ya tenía el visto bueno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y que se basa en los que ya se implementan en el sector gastronómico. Esto significa que el público podrá estar en mesas de hasta cuatro personas, separadas por al menos dos metros, y con un tope de capacidad, con una correlación de una persona por cada cinco metros cuadrados. Por eso depende del tamaño del local la cantidad de asistentes qeu se habilitará para los shows.

En cuanto al aspecto sanitario, cada mesa debe contar con alcohol en gel, y los asistentes ingresarán a través de un corredor sanitario, donde se les tomará la fiebre, y se instalará una alfombra sanitaria para desinfectar el calzado. Los mozos o personal de cada local deberán usar tapabocas y guantes, y se sugiere el uso de medios de pago electrónicos para reducir todo lo posible la circulación de efectivo. También será obligatorio para el público el uso de tapabocas al entrar, salir y circular por la sala, y solo se lo podrán quitar en la mesa.

Los baños deberán contar con agua corriente, toallas de papel, jabón líquido en dispensadores y alcohol con difusor o alcohol en gel, y deberán ser desinfectados luego de cada uso.

Con el requisito previo de la habilitación municipal, este fin de semana ya habrá varios shows para empezar a volver a las salas. En realidad en la noche de este miércoles ya se realizó la reapertura de Magnolio Sala, con un show de Lu Ferreira para prensa e invitados.

Como estaba previsto desde hace varios días atrás, Buenos Muchachos dará nueve recitales en La Trastienda, los días 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 y 19 de julio.

Teníamos algo pendiente. Lo que quedó interrumpido vuelve, finalmente. Del otoño al invierno, casi igual aunque no exactamente. Los lugares por noche son limitados, los protocolos serán respetados. 9/10/11 julio 21hs @LaTrastiendaMVD Entradas @AbitabOficial desde el 30/6 15hs pic.twitter.com/RBvsLuK8MC

Este sábado 11 de julio también se presentará el cantautor Pardo Di Nardo con su espectáculo Viajero del tiempo en El Chamuyo. Tendrá como invitados a Max Capote y Carmen Pi.

El 20 de julio será el turno de Mandrake y los druidas junto a Sebastián Casafúa en el Teatro El Galpón, y Papina de Palma se presentará el próximo 8 de agosto en la Sala del Museo. También se prevé la presentación de La Teja Pride en setiembre.

Todo esto y más en vivo de la vida real el 8/8 en la @saladelmuseo con lugares mega limitados y todo el protocoso estoy que no puedo creer AGÁRRENME 🤯🤯🤯 ASDFGHJKLZXCVBNM

.

Cuando estén las entradas les aviso pero no me aguanté chau pic.twitter.com/gzh3Jq3rEt