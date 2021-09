El MSP sigue de cerca el brote en el Clínicas con tres casos de delta confirmados

La historia del brote en el Hospital de Clínicas empezó el 20 de agosto, cuando se detectó un caso positivo de covid-19; ocho días después apareció otro y, finalmente, poco más de una semana más tarde, el 7 de setiembre, ya se había considerado un brote, en el que se incluyeron los dos casos detectados en agosto que, por el estudio del nexo epidemiológico, quedaron incluidos. Este lunes había un total de 19 casos confirmados.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) está siguiendo la situación de cerca y haciendo el rastreo de los contactos, que hasta el viernes eran 283. Además, la cartera considera que se trata de un único brote –lo que indica que no se perdió el hilo epidemiológico– y ya secuenció muestras de algunos análisis y detectó que tres corresponden a la variante delta, informaron autoridades del MSP a El Observador. Otra fuente de la cartera remarcó que la situación en el Hospital de Clínicas se trata de un brote, lo que no implica una circulación de la variante delta, una situación a la que Uruguay hasta el momento no llegó.

El brote se desató en las tres salas que tiene el piso 7 del Hospital, que atiende principalmente a pacientes que están internados. En total, hay 50 camas y 50 pacientes considerados contactos –35 vacunados y 15 que no se inocularon–. A su vez, había 33 médicos, 120 estudiantes de medicina, 70 enfermeros, siete auxiliares de servicio y tres del personal de nutrición en la lista de los hisopados, según datos a los que accedió El Observador el pasado viernes.

Las autoridades del Hospital decidieron cerrar el séptimo piso; esto implica que las tres salas están aisladas y no se permiten ingresos ni visitas de familiares, por al menos los próximos siete días.

El infectólogo Henry Albornoz explicó en rueda de prensa que lo que llamó la atención fue “la velocidad de propagación y las altas cargas virales” de los contagiados, por lo que la sospecha era que se trataba de la variante delta. "De hecho es lo que se espera, que tome mayor preponderancia en la circulación”, dijo.

Por su parte, el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Julio Medina, agregó que el brote "es un llamado de atención" porque “a veces los brotes hospitalarios terminan siendo un termómetro de lo que ocurre en la sociedad”.

La variante delta ingresó hace dos meses a Uruguay y hasta el momento han habido casos esporádicos. Pero, los científicos creen que la circulación comunitaria está a la vuelta de la esquina por el nivel de contagiosidad que presenta, que es más alta que todas las cepas anteriores. De hecho, en 300 muestras de viajeros secuenciadas en agosto, 150 correspondían a esa variante.

En este sentido, hace un mes el virólogo del Instituto Pasteur Gonzalo Moratorio expresó en entrevista con Telenoche que así como era inminente que la variante delta de covid-19 ingresara al país, ahora "es inminente que exista circulación comunitaria de (la variante) delta". "Existen datos preliminares que nos hacen pensar que eso puede estar más cerca de lo que pensamos. Lo estamos estudiando", añadió.

Moratorio también resaltó en esa oportunidad la importancia de mantener el nivel de positividad –es decir, la cantidad de casos nuevos sobre los tests realizados– por debajo del 4%, una zona en la que Uruguay está hace dos meses. "Es la manera que tenemos de apagar los focos de contagios", señaló el experto.