El nuevo trabajo de César Sanguinetti: reencuentro al aire con viejos amigos y la promesa de una "explosión de intensidad"

Radio Universal está haciendo varios cambios en su programación de cara al comienzo de la temporada 2023, y ha incorporado nuevos rostros —o voces, en realidad— a su programación. Una de las más recientes es el periodista César Sanguinetti.

El ahora integrante de la plantilla periodística de Subrayado se sumará a la programación de la mañana de la radio, más específicamente a Punto de encuentro, programa que conducirá junto a Mariano López y María Eugenia "Tuque" García.

Punto de encuentro se emite de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, e incorporará a Sanguinetti a partir de este lunes 30 de enero. La llegada del periodista fue anunciada por la radio en sus redes, mensaje que fue replicado por el nuevo conductor en su cuenta de Twitter.

"No se me imaginan la alegría que me produce volver a trabar con Mariano López 😎😊 Además será una explosión de intensidades con Tuque García 😂", escribió.

Sanguinetti vuelve así a la radio, un medio en el que no estaba presente desde que Océano, en donde formaba parte del programa Todo pasa, se convirtió en una radio musical.