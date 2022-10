El palo de Riquelme a Macri: “De no ser por Bianchi, no hubiese llegado donde llegó”

El hoy vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, disparó contra el expresidente del club xeneize y luego presidente de Argentina, Mauricio Macri, a raíz de unas declaraciones del exmandatario en su reciente libro Para qué.

El ex 10 azul y oro fue consultado por un pasaje del libro en el que Macri habla del club y de la era de Carlos Bianchi como entrenador.

En la entrevista telefónica le preguntaron a Riquelme por un dicho de Macri en el libro, donde señala que como futbolista del plantel profesional “le había armado el equipo al técnico” frente a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2000.

Juan Román Riquelme

“No escuché lo que dijo Macri”, respondió Román este miércoles al ser consultado por radio La Red. “En la vida hay que ser agradecido de que Bianchi haya sido DT de nuestro club. Nos enseñó a competir, compartimos muchas cosas”.

“A mí me quieren por Bianchi. Y Macri, de no ser por Bianchi, no hubiese llegado donde llegó”, disparó Riquelme.

Lo que dice Macri

En su segundo libro, Macri le dedica varias páginas a la etapa en que fue presidente de Boca Juniors, y dedica pasajes a la relación entre Riquelme y Bianchi.

Mauricio Macri

“La convivencia con Riquelme, un jugador muchas veces desafiante y reacio a aceptar cualquier tipo de límites, fue un problema complejo para Bianchi. Fui testigo de varios desplantes del jugador hacia el técnico, en los entrenamientos y en los viajes”, dice en un tramo del libro.

“En la víspera de la final contra el Bayern Múnich en Tokio, recuerdo que me colé en el entrenamiento para despuntar el vicio de patear la pelota, como hacía de chico. Los jugadores estaban corriendo alrededor de la cancha. Todos menos Riquelme, que en lugar de recorrer el perímetro del campo de juego se esforzaba en correr menos y giraba, desganado, en la línea central”, agrega.

“Román se acercó entonces hacia la zona en la que estaba junto al técnico y al preparador físico Julio Santella, y lo escucho decir: ‘Carlos, suficiente, ya está…, no quiero seguir dando vueltas a la cancha’. Bianchi hizo un gesto de fastidio y yo me hice el distraído y seguí pateando al arco. Para Carlos, que se había destacado desde siempre por ser un hombre muy estricto en cuanto a la disciplina y el esfuerzo igualitario, que un jugador quisiera imponer su propio entrenamiento era algo inadmisible”, completó.

Boca perdió la final Intercontinental de fines de 2001 por 1-0 ante Bayern Múnich.

Carlos Bianchi

Riquelme fue el mejor jugador del equipo, que se vio perjudicado por un arbitraje que dejó pegar a los alemanes.

Macri fue presidente del club desde 1995 a 2007. En ese período, Boca conquistó 17 títulos, entre los que se destacan cuatro copas Libertadores y dos copas Intercontinentales, por lo que es el mandatario con más títulos en la historia del club.

Bianchi ganó tres de esas Libertadores y las dos Intercontinentales.

Luego, Macri sería presidente de Argentina entre 2015 y 2019.