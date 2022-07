El Papa Francisco viajará a Canadá, quiere visitar Moscú y Kiev, y asegura que no abdicará

Hace un año, el Papa fue operado del colon. Ahora, molestias en la rodilla le han hecho cancelar sus viajes. No faltan versiones de que a fines de agosto podría dejar a otro cardenal la responsabilidad de estar al frente de la Santa Sede.

En una entrevista con el corresponsal de Reuters en El Vaticano, Francisco dijo: “No se me pasó por la cabeza, nunca se me pasó por la cabeza. Por el momento, no. Pero llegará el momento en que vea que no puedo hacerlo [su trabajo]. Lo haré y el gran ejemplo del papa Benedicto fue algo muy bueno para la iglesia".

El obispo de Augsburgo, Alemania, Bertram Meier, se reunió el fin de semana con el Papa Francisco en el Vaticano. Tras el encuentro, Meier declaró a la Agencia Católica de Noticias que no le pareció que el máximo jefe de la Iglesia católica, de 85 años, estuviera "cansado del cargo".

"Estaba muy fuerte, tanto física como mentalmente", precisó Meier. Sin embargo, desde hace un tiempo, hay versiones preocupantes sobre la salud del Papa argentino.

El 4 de julio del año pasado, los periodistas acreditados en El Vaticano, cuya sede está a una cuadra de la Catedral de San Pedro, enteraron de Francisco había sido operado de colon. Hasta pocos días antes, se veía al Papa en la ventana del Palacio Apostólico mientras hacía sus oraciones con los miles de personas que se agolpan los domingos en la Plaza de San Pedro.

Ese día, el vocero vaticano Matteo Bruni, recibió la noticia: “El Papa fue sometido a una intervención quirúrgica planificada”.

Tras más de diez días en una clínica, Francisco regresaba a su casa de Santa Marta en El Vaticano. Recién dos meses después se supo que “la operación intestinal” –tal como se sabía hasta entonces- era algo delicado. No se dieron precisiones sobre el diagnóstico ni tampoco del tratamiento recibido. Era evidente, por su semblante y su pelo, que no recibía tratamiento oncológico. Sin embargo, el propio Francisco en una entrevista radial lanzó una frase preocupante: "Un enfermero me salvó la vida".

Desde abril de este año, Francisco suele movilizarse en silla de ruedas por molestias en su rodilla izquierda. Sin embargo, el sábado pudo conocerse una foto donde se ve al magnate Elon Musk a la derecha de Francisco mientras que a la izquierda del Papa están los cuatro hijos del millonario sudafricano. La foto fue tomada en el Palacio de Santa Marta y la reunión, fuera de agenda, duró 40 minutos según la Agencia de Noticias del Vaticano.

Los niños indígenas asesinado en Canadá

Hace una semana, de modo oficial, El Vaticano informó que el próximo 24 de julio Francisco partirá a Canadá, donde tiene previsto estar cinco días. Su primera actividad, el lunes 25 será un encuentro con las Poblaciones Indígenas First Nations, Métis e Inuit en Maskwacis.

El mundo recibió el impacto, hace un año, del hallazgo de 215 niños en tumbas sin marcar en la Columbia Británica, en Canadá. En junio, encontraron otros 751 enterramientos sin identificar en la provincia de Saskatchewan. Y unos días después, 182 más cerca de la ciudad de Cranbrook. Las 1.148 tumbas en total tienen algo en común: estaban en el sitio o cerca de donde funcionaron internados a cargo de la Iglesia Católica para niños indígenas en el país.

Los líderes de las comunidades originarias de inmediato salieron a aclarar que para ellos no era novedad. En todo caso, el negacionismo —explicaron— llevó a que esa historia estuviera tapada durante tanto tiempo.

Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades y los líderes comunitarios dieron a conocer las cifras escalofriantes de lo sucedido entre 1883 y 1996: alrededor de 150.000 niños y niñas indígenas fueron separados de sus familias y enviados forzosamente a colegios de ese tipo, donde sufrieron abusos físicos, sexuales y enfermedades.

La salud y los viajes suspendidos

Francisco se negó rotundamente a suspender su viaje a Canadá: quiere dar la cara, respaldar y acompañar ese verdadero “genocidio” como lo llaman las comunidades originarias de ese país. Sin embargo, Francisco tenía planeado viajar al Líbano en junio pero, debido a su rodilla, la visita se pospuso. Además tenía un viaje pendiente a Sudán del Sur y al Congo esta semana, países donde la pobreza hace estragos.

Respecto del eventual viaje a Kiev y Moscú, el Papa le dijo al acreditado de Reuters en El Vaticano: “Me gustaría ir, es posible que logre ir a Ucrania. Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las dos capitales". La oferta está lanzada, no se sabe qué dicen Vladimir Putin y Volodomir Zelensky.

Respecto de su eventual retiro, el Papa solo hizo una referencia a que el retiro del Papa Benedicto “fue un gran ejemplo para la Iglesia”.