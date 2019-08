El Partido Nacional y un problema para "comunicar" su agenda de derechos

Cuando Luis Lacalle Pou va a Bella Unión, la pregunta sobre qué piensa hacer con la caña de azúcar se repite. Este miércoles, en su primera visita como compañera de fórmula a esa ciudad artiguense, a Beatriz Argimón la rodearon un grupo de mujeres. Pero no hubo consultas sobre el emprendimiento azucarero, sino que a la candidata a vice le recordaron que hace más de una década se fundó Atrévete, una asociación contra la violencia de género.

Es que, a pesar de estar en un partido que nunca hizo punta con la agenda de derechos, Argimón es conocida y reconocida por empujar temas que han estado asociados a la izquierda en Uruguay.

“Yo quiero brindarles un homenaje. Porque en el norte del país había mujeres que nos hablaban a todos. Y así quiero renovar mi compromiso y el de mis compañeros de pelear hasta el cansancio por una sociedad libre de violencia”, dijo minutos después al comenzar su discurso, el último que dio en pueblos y ciudades de Artigas en la segunda etapa de la gira que la fórmula blanca está realizando.

Natalia Gold

Consultada por El Observador por esa asociación popular que une a la agenda de derechos con el Frente Amplio y que cuestiona el rol del Partido Nacional, Argimón centró la explicación en un problema de "comunicación".

"El partido recién hace unos años avanza en temas de comunicación y pienso que hay dos cosas que pudieron haber influido, en primer lugar una falta de comunicación real incluso de cómo votaban parlamentarios. Lo otro es que para nosotros en la interna el tema de nuestros debates con total libertad, hace que de pronto para afuera eso no se perciba. Para nosotros tener opiniones diferentes en determinados temas es algo que lo transitamos con normalidad. Respetamos mucho esas diferencias y creo que la lógica con que nosotros llevamos adelante esos debates no tiene por qué se comprendida porque es algo de nuestra interna", dijo a El Observador en Salto, durante su segundo día de gira por pueblos y ciudades del interior.

Para la candidata, remarcar el rol de la mujer, hablar de violencia de género o de los derechos de los niños y adultos mayores no fue “tomar la posta” en esos aspectos sino “aclarar que el partido trabajó en esas líneas”. “Es reafirmar que asumo una responsabilidad de no dejar a un lado mi compromiso con los temas que había trabajado. No todos los políticos tenemos las mismas características. Hay quienes tenemos un nivel de compromiso con determinados temas y que se nos conoce por eso. En mi caso pasó eso, de pronto porque era una de las pocas mujeres en el partido que iba trabajando estos temas”, dijo a El Observador.

Natalia Gold

En sus discursos como candidata a vicepresidenta, Argimón menciona temas vinculados a los derechos de las mujeres, niños y ancianos porque entiende que son parte de los derechos humanos.Y está convencida de que mencionarlos es ir contra “una estrategia política perversa” que “asevera” que un eventual gobierno blanco retrocederá en derechos. “Es ratificarlo en lo personal, pero en lo político también. Porque cuando muchas veces se usa como estrategia el llevar adelante algunas conquistas legislativas, puede pensarse que pueden haber retrocesos o modificaciones. Y cuando hay sectores vulnerables que se han visto beneficiados por estas normas, hay que trasladarles tranquilidad”, dijo.

Durante la convención del Frente Amplio, el 17 de agosto, el candidato Daniel Martínez, puso en duda que el Partido Nacional vaya a conservar la llamada “agenda de derechos” que refiere a leyes aprobadas en los últimos años. "¿Estamos dispuestos a perder la agenda de derechos? ¿Queremos perder el matrimonio igualitario? ¿Queremos perder el que a las trabajadoras domésticas se le reconozcan sus derechos laborales?”, exclamó.

Argimón señaló que hay “un compromiso escrito” en el programa de gobierno nacionalista que insiste en que ninguna de esas leyes se derogará. Si bien la candidata a vice reconoció que “dentro del Partido Nacional hay compañeros que en algunos temas tienen diferencias” con ciertas de sus posturas, destacó que así como ella los respeta, "el respeto es mutuo". "Yo no soy una militante de algunos meses y siempre he tenido un camino así. Y le reconozco a compañeros su compromiso, con una mirada diferente”, sostuvo.

Críticas a la justicia

En medio de sus recorridas, la candidata a vice mencionó el caso de la madre condenada por la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad luego de que su bebé de cinco meses muriera por muerte súbita cuando estaba al cuidado de su hermana de 12 años, mientras ella ejercía la prostitución.

“Vemos mucho hablar de las responsabilidades de las mamás, pero todavía seguimos sin tener muchas sentencias que hablen de las responsabilidades de los papás”, cuestionó y agregó: “Cuando hablamos de cuidados, estas son situaciones que deben estar en el ABC de un sistema. Sin lugar a dudas los cuidados en este país siguen estando abrumadoramente a cargo de mujeres. El Estado debe detectar aquellas situaciones donde esos cuidados tienen que ser reforzados”.

En ese sentido, dijo que si el Partido Nacional llega al gobierno el Sistema de Cuidados será sometido a un seguimiento para fiscalizar si sus objetivos se cumplen.

En tanto, afirmó que darle más presupuesto a la ley integral contra la violencia de género debe ser una “urgencia” del próximo gobierno, así como “asegurar que haya tobilleras” cuando una sentencia judicial así lo dispone.

Madrina

Durante las giras de la fórmula, Argimón aprovecha las idas de un pueblo a otro para visitar organizaciones vinculadas a la tercera edad, la infancia y adolescencia, la violencia de género y la cultura. Así como quiso homenajear a la asociación contra la violencia doméstica este miércoles en Bella Unión, el jueves visitó a una organización de mujeres de hacen cerámicas en Belén, un pueblo de Salto de poco más de 1.900 habitantes y fue a Aldeas Infantiles de ese departamento. En la visita a esa ONG, Argimón contó que fue madrina de una joven que vivió en uno de los hogares, que había antes en el INAU.