El plan de negocios para el hotel Sheraton y cómo pagará su deuda a inversores

El emblemático hotel Sheraton de Punta Carretas tendrá un giro sustantivo en su actividad, mientras que el Aloft seguirá siendo operado por la cadena Marriot Internacional. Así lo confirmó en una presentación ante inversores el nuevo accionista de la firma Tonosol (propietaria de ambos hoteles), que tiene una serie de obligaciones negociables (ON) por US$ 20 millones emitida en el mercado de valores.

La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) publicó el plan de negocios de los nuevos accionistas de Tonosol y su propuesta para la ON que está vigente, tras la asamblea extraordinaria para obligacionistas del 10 de diciembre.

El pasado 16 de setiembre, los accionistas de Tonosol acordaron la venta del 100% de sus acciones a la sociedad estadounidense White Elephant Properties Limited, que en Uruguay operaba bajo la firma Sinergia.

Según la presentación, el hotel Sheraton "será transformado en oficinas, realizando inversiones aproximadamente a US$ 10 millones (las mismas serán realizadas por Master Mind, Sinergia, incrementando el valor de inmueble). El edificio será arrendado a Master Mind quien lo va a operar y alquilar las oficinas a terceros", mientras que el hotel Aloft seguirá siendo operado por la cadena Marriott International.

Cambio en las condiciones de las ON

Dado el cambio de giro de negocio en el principal hotel (Sheraton), se deben reestructurar los términos y condiciones de la ON. La mayoría de esos fondos (de US$ 20 millones) fueron suministrados por inversores institucionales como las AFAP.

Según Tonosol, se mantiene cronograma original de pagos de capital e intereses (incluyendo el pago de intereses por unos US$ 650 mil que vence el próximo 17 de diciembre). Asimismo, se mantiene la tasa de interés en Libor 180 días +4% con piso de 6,5% y 7,5% y se respetarán los porcentajes de amortización de la ON original.

Respecto a las garantías que tienen a su favor los tenedores de las ON, las mismas tampoco sufrirán cambios y se preservan las hipotecas de ambos inmuebles (Sheraton y Aloft). Lo mismo ocurrirá con el fideicomiso de garantía que asegura el cobro de las ON. Se mantiene las tarjetas de crédito Visa, American Express y MasterCard por los pagos realizados por los usuarios y clientes del Aloft Hotel.

En tanto, Tonosol cederá al fideicomiso de garantía su derecho a cobrar el 100% de los créditos que tendrá contra Master Mind derivados del contrato de arrendamiento de inmueble del ex Sheraton. "Master Mind cederá, en los porcentajes (45%, 35% y 30% según el año) al fideicomiso de garantía todos los créditos provenientes de los contratos de arrendamiento que Master Mind tiene vigentes en otros inmuebles y se irán incorporando a esta cesión aquellos que se celebren en el inmueble del Sheraton", dice la presentación.

Añade que se harán "los mejores esfuerzos para transformar el inmueble “ex Sheraton” al régimen de propiedad horizontal". Las inversiones correrán por cuenta de Master Mind, por lo que -en caso de que sea necesario ejecutar las hipotecas- el valor de recupero sería mayor para los tenedores de las ON.

Por otro lado, en una estado de resultado preliminar, Tonosol proyecta cerrar el ejercicio 2021 con una pérdida de casi 1,3 millones, pero desde 2022 proyecta un resultado positivo (US$ 1,4 millones), que se extendería hasta el año 2033 con US$ 4 millones. El patrimonio de Tonosol proyectado para 2021 es de US$ 40,7 millones, mientras que su pasivo es de US$ 24 millones. Para 2033, su pasivo se reduciría a US$ 4,8 millones.

Otro de los cambios que presentó Tonosol es que -una vez cumplidos la totalidad de los ratios financieros exigidos- se permita la distribución de dividendos con una cancelación mínima del 20% del total de las ON emitidas. Actualmente, ese umbral está fijado en 40%.