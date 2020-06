El planeta en cuarentena según la reflexión de los niños

La nueva serie web documental Charlando en Cuarentena busca reflexionar a través del testimonio de niños, niñas y adolescentes de todo el país sobre la situación actual provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

En el capítulo cinco "El planeta en cuarentena" los niños y adolescentes opinaron sobre si hubo o no beneficios con la llegada del coronavirus al mundo. El consenso fue general: fue más positivo que negativo. Al no haber humanos en las calles, se redujo la contaminación, se generaron menos residuos, los animales están más libres y más. Emilia, de Montevideo, explicó que "se está pensando solamente desde el planeta, no como una persona" y continuó "el hecho de que la población esté disminuyendo puede hacer que el planeta se recupere un poco más pero es horrible que la gente esté perdiendo seres queridos. Son dos visiones". Asimismo, Agustina de Río Negro afirmó "Con esto de la cuarentena, le hemos dado un respiro a la tierra".

Por otro lado, algunos de los niños sugirieron que si se vuelve a la normalidad, los humanos no van a cambiar su forma de ser. "No quiero ser medio aguafiestas pero creo que va a ser igual que antes de la cuarentena, porque las mismas personas que tiraron los residuos van a salir a las calles y van a volver a tirarlos" sugirió Manuel.

La propuesta está vinculada con el ciclo Charlando Bajito, emitido en TNU.