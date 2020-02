El Prado late al ritmo de Paul Harrison

LLeva cinco años jugando en Uruguay pero no toma mate y cada vez que lo invitan a un asado pide pollo. Sin embargo, Paul Harrison dice que Montevideo es su segunda casa.

El pívot de 2,03 metros cursa su primera temporada en Capitol, el humilde equipo del Prado que disputa la Liga Uruguaya de Básquetbol por primera vez en su historia. Y el hombre tiene claro no solo cuál es su función en la cancha sino también que el único objetivo es evitar el descenso.

“No es mi primera vez jugando en un cuadro que lucha por permanecer en la Liga, dos años atrás estuve en la misma situación en Olimpia, y en Capitol cada partido es una batalla, entramos a pelear, a jugar agresivamente, es una historia bien diferente a la del año pasado cuando estuve en Trouville. La gente del club y la hinchada lo hacen un lugar muy lindo para jugar”, contó a Referí en la barbacoa del club, rodeado de cuadros de Capitol y con la ropa de los jugadores secándose al sol como telón de fondo.

Harrison, de 30 años, llegó en 2015 a Uruguay para cambiar el curso de una carrera en el extranjero que había iniciado en Alemania y que siguió en Finlandia.

Posteriormente defendió a Goes, Olimpia y Trouville en la Liga y a Sayago y Larre Borges en El Metro.

“Cuando me dijeron de venir a Uruguay no tenía idea ni siquiera de dónde estaba en el mapa. Pero me encontré con una Liga y un nivel de juego que superó mis expectativas”, dijo.

“Me siento muy cómodo en Uruguay. Cuando me tomo un uber o un taxi les indico por dónde tienen que ir. Ando caminando de un lado al otro y me siento seguro. Siento que Montevideo es mi segunda casa”.

Sin embargo, la uruguayez no se la ha metido en el cuerpo: “En Montevideo, Federico Pereiras me hizo probar mate, pero no me gustó. Y el asado no me gusta. Prefiero el pollo o el pescado, la carne roja me hace sentir lento y pesado”.

Entiende español pero no se anima a hablarlo y cuando jugó en Trouville estaba cerca de la rambla. Pero eso tampoco lo cautivó. “A veces iba con mis compañeros, pero a lo sumo bajaba una hora a la playa y ya me volvía. Soy una persona muy tranquila que prefiere estar en casa mirando la televisión”, dijo con una sonrisa.

En la televisión prefiere Netflix por sobre los deportes.

“Mi deporte preferido era el béisbol. Lo amaba cuando era niño y cuando tenía cuatro años ya tenía un bate y andaba por todas partes jugando. Me encanta jugarlo, pero me resulta totalmente aburrido mirarlo. Jugaba de primera base. Al básquetbol no jugué hasta mi segundo año de liceo”, contó.

Nació en Chattanooga, en el estado de Tennessee, pero cuando sus padres progresaron económicamente se mudaron al vecino estado de Georgia.

“Mi padre construye casas y mi madre trabaja en una oficina, es administrativa. Ella jugó vóleibol y softbol hasta la universidad y mi padre jugó fútbol americano. Yo lo intenté pero no me gustó. Además tengo una hermana dos años menor que también jugó softbol”.

La altura lo empujó a jugar al básquetbol y fue este deporte el que le permitió conseguir una beca en la Universidad de North Greenville en el estado de Carolina del Sur. Ahí jugó en la División II de la NCAA y en su año senior promedió 17,8 puntos y 10,4 rebotes.

Se graduó en dos carreras: gestión deportiva y administración de empresas. Sin embargo, no planea trabajar en esas áreas una vez que termine su carrera. “Un 70% de las personas que se gradúan no pasan a trabajar de lo que estudiaron. En mi caso me gustaría ser entrenador de básquetbol, preferentemente de mayores. En realidad me gustaría seguir vinculado al básquetbol de cualquier forma”, explicó.

La pasión por el béisbol cedió con los años a la basquetbolera.

Harrison también jugó en Argentina, Chile y Paraguay. “En Paraguay, cuando jugaba por San José, fui a ver a Uruguay un partido por Eliminatorias. Me gusta mucho el equipo y sus jugadores y espero que algún día puedan clasificar a los Juegos Olímpicos”.

Serio y comprometido con el trabajo, Harrison se va a la práctica con la mente puesta en el lunes donde su equipo buscará puntos claves ante Urunday Universitario. El Prado late con sus tantos y rebotes y Capitol se afirma en sus hombros para seguir siendo un equipo de Liga.

EL MANO A MANO CON SAYAGO

Capitol asestó el jueves uno de los grandes golpes del Clausura de la Liga Uruguaya al ganarle de visitante a Defensor Sporting por 85-80 en un partido en el que Harrison anotó 23 puntos metiendo tres de sus cinco intentos de triples, lo que muestra su versatilidad como pívot. El equipo quedó con 30 puntos, cuatro más que Sayago que también venció de visitante a Hebraica Macabi, equipo ya clasificado a la Liguilla. Capitol y Sayago jugarán el Reclasificación no en busca de los playoffs sino de evitar el descenso que falta definir. “Es raro porque disfruté mucho mi pasaje por Sayago e hice muchos amigos”, dijo.

LAS CIFRAS

377 puntos son los que suma en 22 partidos de Liga (17,1 de promedio) con lo que se coloca noveno en la tabla de mejores anotadores.

33,6 minutos promedia en cancha por partido, una estadística donde solo se ve superado por Germán Silvarrey (Sayago) y Will Hanley (Hebraica Macabi).

LA FRASE

"En Capitol cada partido es una batalla, entramos a pelear, a jugar agresivamente. La hinchada del club y su gente lo hace un lindo lugar para jugar”.

Paul Harrison

Pívot de Capitol