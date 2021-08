El precio del zapallito se disparó y entre los motivos están las abejas

El kilo de zapallitos se ofrece en varios comercios a un precio que ronda los $ 150, según un relevamiento realizado por El Observador sobre el fin de semana.

El precio “sube y baja bastante, pero igual se vende mucho”, comentó un integrante de Naturaleza Fruta y Verdura, un comercio ubicado en la Avenida Gral. Rivera. Según indicó, en las últimas semanas este producto llegó a costar $ 160 el kilo.

El kilo de zapallito a $ 130 en un puesto en Montevideo.

En La Frutería, comercio ubicado en Juan Benito Blanco, el viernes el kilo de zapallitos se actualizó a $ 145 porque la oferta se recuperó un poco, por los días con temperaturas un poco más altas, explicaron desde allí. Según dijeron, en verano este producto puede conseguirse a un precio mucho más bajo, con ofertas de 2 kilos por $ 40.

El por qué de la poca oferta

La variación en los precios se debe principalmente a las condiciones de producción de los zapallitos. Según detalló a El Observador el ingeniero agrónomo y asesor técnico José Luis Ferreira, la semana pasada la oferta estuvo “en su punto más bajo”, consecuencia de condiciones climáticas que afectan a los cultivos: días cortos, falta de luz y temperaturas bajas.

Se estima que con el paso de los días y la mejora en las temperaturas, a medida que se acerque más la primavera, la producción se incrementará, dijo.

“Los valores del producto van a ir mostrando la evolución de la cosecha, a medida que se incremente la producción van a ir bajando los precios y accederán a ellos más consumidores, que actualmente no están pudiendo llegar a comprarlos”, sostuvo.

La cosecha de zapallitos se hace diariamente.

El ciclo del cultivo dura entre 45 a 60 días en primavera y otoño, es decir esos los días que una planta tarda en dar el fruto. Luego, la cosecha se hace todos los días, explicó el ingeniero, ya que estos son frutos verdes que “se pasan de tamaño rápidamente”.

Actualmente la producción de zapallitos que se comercializa en el mercado proviene del norte del país, específicamente desde Salto y Artigas, y se desarrolla en invernáculos. Pero de a poco también se van sumando a la oferta zapallitos que provienen de la producción en microtúneles, realizada en Salto.

En la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) la semana pasada comenzó con una oferta baja de zapallitos, que con los días fue aumentando un poco. Diego Romero, integrante del Observatorio Granjero de la UAM, indicó que esto “es lo esperable en invierno”, pero expresó: “Venimos mal acostumbrados porque los últimos dos inviernos fueron relativamente más templados, entonces el frío no afectó tanto”.

Según dijo, la poca oferta repercute directamente en el precio, que cuando a nivel mayorista está alto se traduce “inmediatamente” a los mercados minoristas, pero lo que sucede además, destacó, es que cuando un puestero compra productos a un cierto precio, debe vender la mercadería con relación al mismo, por ende, hasta que no termine de vender esa producción, difícilmente pueda bajar el precio, aunque este haya disminuido a nivel minorista por más stock.

Sobre la baja en la disponibilidad de zapallitos, Romero agregó que la producción se puede haber visto afectada por la humedad, que hace que las flores se caigan y no se produzca el fruto. Otra de las razones es la falta de abejas por las temperaturas o días nublados, que si no polinizan las flores del cultivo no le dan el estímulo para desarrollar la fruta, detalló.

En esta época del año la producción de zapallito proviene de Salto y Artigas.

De lo caro a lo barato

Además del zapallito, otros productos que tienen precios elevados en este momento son la berenjena a $ 119, el zuccini a $ 129 el kilo y el morrón, que se vende a $ 100 el kilo y en algunos puestos llegó a costar $ 260 hace un mes.

Por otro lado las verduras “más baratas”, según indicaron los puesteros, son: la cebolla, el boniato, la papa y la zanahoria.

El kilo de cebolla, así como el de boniato, se puede conseguir a $ 40; el kilo de papa a $ 50; y el de zanahoria a $ 70.