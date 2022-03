El precio justo: Canal 4 hará la versión uruguaya de otro éxito internacional

La versión uruguaya de El precio justo llegará este año a la pantalla local. Canal 4 adquirió los derechos para adaptar el exitoso formato internacional en el que los concursantes compiten tratando de adivinar el valor exacto de diferentes artículos en cada programa.

Según informó Montevideo Portal y confirmó El Observador con fuentes del canal, el programa se estrenará entre abril y mayo, aunque todavía no se habría cerrado la frecuencia de emisión.

The Price is Right es una franquicia estadounidense creada por Bob Stewart en 1956, cuando se estrenó con la conducción de Bill Cullen en NBC. Desde entonces el programa ha sido adaptado alrededor del mundo en 35 países, desde España hasta Reino Unido, Chile, Indonesia, China o Portugal.

Se cree que el programa es el segundo concurso de mayor duración en la televisión, por detrás de Sábado Gigante, y es uno de los programas con mayor fidelidad de audiencias a nivel internacional lo que lo convirtió en un clásico de la pantalla chica.

Cuatro concursantes, que son espectadores en vivo del programa, tienen la posibilidad de bajar de la platea para jugar y deberán pujar por el precio de algún artículo. Quienes se acerquen más al precio justo, sin sobrepasarlo, tendrán la posibilidad de continuar concursando en una variedad de juegos y desafíos que irán aumentando las ganancias a medida que van pasando las etapas.

El formato más cercano para los televidentes puede ser el argentino, donde si bien fue estrenado a comienzos de los 2000, volvió a emitirse en Telefe con la conducción de Lizy Tagliani entre 2019 y 2020.