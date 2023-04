El que avisa no es traidor: Manini se consolida como el socio incómodo del gobierno

El que avisa no es traidor. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ha dejado claro de hecho y de palabra que sería, hasta el final del gobierno de Luis Lacalle Pou, ese socio incómodo, rebelde, muchas veces inestable, la encarnación de la gastada metáfora de la piedra en el zapato.

Manini no dudó en aliarse al Frente Amplio para aprobar una ley forestal que terminó siendo vetada por el presidente Lacalle Pou, sino que se niega a votar la ley de medios impulsada desde el Ejecutivo, e impulsa otras iniciativas que a blancos y colorados incomodan como la de otorgarle la prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años –propuesta que tiene el nombre y el apellido de los represores recluidos en la cárcel de Domingo Arena- y la condonación de deudas de las personas de bajos recursos.

Las señales habían sido lo suficientemente claras como para que en el gobierno se sorprendan de la jugada al límite que ahora está protagonizando Cabildo Abierto y que pone en riesgo la aprobación del proyecto de ley de reforma jubilatoria por el cual el presidente Lacalle Pou se jugó entero y en el cual, según dijo, contaba con la palabra empeñada del excomandante del Ejército.

Pero Manini no solo dijo que no le había garantizado nada al mandatario, sino que en los últimos días presionó más que nunca para cambiar un proyecto en el que no cree tal como está redactado y al que, además, le asigna propiedades negativas en su posible impacto electoral.

Manini ha sido especialmente insistente en este último asunto sobre el que ya habían alertado dirigentes blancos como los senadores Gustavo Penadés (Herrerismo) y Jorge Gandini (Por la Patria). Luego, estos senadores se alinearon con el presidente Lacalle Pou cuando el mandatario dejó claro que sus intenciones de reformar el sistema de jubilaciones iban en serio.

Pero Manini no ha cesado de advertir acerca del hilo que une esta reforma y la suerte que tendrá el oficialismo en las elecciones de 2024.

“Legisladores del partido Nacional me decían hace un año que esto (la reforma) no podía salir y ahora son defensores de la ley. (Votarla) es darles una herramienta a los profesionales de la manija para que hagan creer que esto es negativo por esto, lo otro y lo otro, y van a tener elementos como para generar una sensación de que hay que cambiar esta ley, y la única forma es votando al Frente Amplio. Tengo mis serias dudas de la conveniencia política de aprobarlo ahora, pero estoy dispuesto igual a hacer ese paso, aunque después nos arrepintamos”, declaró Manini el jueves 16 en el semanario Búsqueda.

Por si quedaban dudas, este jueves en radio Oriental Manini volvió a señalar que, si por él fuera, dejaría todo como está hasta después de las elecciones. “¿Cuál es la urgencia de aprobarlo ahora, antes del viernes, y no de repente en un mes, o dentro de seis meses o en el año 2025 después de que pase el proceso electoral?”, dijo Manini. Y, de paso, acusó a sus socios de mentir sobre sus verdaderas intenciones. “(Aunque no lo dicen) muchísimos referentes y legisladores de partidos de la coalición están deseando” que Cabildo no vote la reforma porque le daría al Frente Amplio “una bandera redituable electoralmente”, afirmó.

Ante la resistencia de Manini, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, llegó a afirmar que la coalición estaba atravesando por una “crisis” debido a la actitud arisca de los cabildantes que reclaman cuatro cambios en el proyecto redactado: que se modifiquen los años considerados en el cálculo del haber jubilatorio; que haya una previsión de la paulatina eliminación del IASS; que se cambie la redacción del artículo 328 para que no sea una "facultad" sino una "obligación" que la bonificación del personal militar sea equivalente a la establecida para el personal policial ejecutivo, y que haya una bonificación especial al sub-escalafón ejecutivo de la Dirección Nacional de Bomberos.

A su vez, solicitan que se desglosen otras tres secciones para ser tratadas como proyectos aparte: las inversiones de las AFAP’s en el exterior; los regímenes voluntarios y complementarios, y la agencia reguladora.

Luego de reunirse el jueves 30 con el presidente Lacalle Pou, Manini logró que la comisión especial que analiza la reforma entre en un cuarto intermedio hasta que transcurra la mansa Semana Santa. Y después se verá.

Es probable que blanco, colorados y cabildantes lleguen finalmente a un acuerdo en este espinoso asunto. Esto le permitiría a la coalición seguir marchando unida en el último tramo de la administración.

Si Cabildo le niega los votos a este relevante proyecto, es difícil entrever cómo harán los coaligados para que el aire no se vuelva irrespirable y la cuerda que los une se tense hasta un punto que cualquier tirón la rompa sin remedio.

Como sea, en este nuevo episodio Manini ratificó lo insinuado al principio de esta administración: hasta el 1 de marzo de 2025 seguirá ejerciendo esa incomodidad que sus socios padecen pero que, a la vez, pinta con otros matices al bloque oficialista que muchas veces tiene muy poco de multicolor.